‘Man van 80 miljoen’ klaagt: ‘Bayern München wil mij niet laten gaan’

Renato Sanches is zijn situatie bij Bayern München meer dan zat. De middenvelder kwam vrijdagavond in de seizoensouverture tegen Hertha BSC (2-2) alleen de laatste vijf minuten binnen de lijnen, als vervanger van Thomas Müller. Na afloop liet de 21-jarige Portugees international duidelijk blijken dat hij niet blij is met zijn rol binnen het team.

“Ik ben niet boos of teleurgesteld, ik onderga het op een normale manier”, benadrukte Sanches, die medio 2016 voor minimaal 35 miljoen euro van Benfica werd overgenomen. Beide clubs maakten daarnaast afspraken over nog 45 miljoen euro aan variabele bonussen. “Deze situatie is niet goed voor mij. Het is voor de tweede keer dezelfde situatie.”

Sanches speelde afgelopen maandag verdienstelijk in de 1-3 bekerzege op Energie Cottbus, al werd hij na ruim een uur spelen vervangen door Corentin Tolisso. “Ik heb de club opnieuw gevraagd om naar een andere club te mogen. Maar de club verleent geen medewerking en laat mij niet laten gaan. Vijf minuten zoals vandaag is niet genoeg voor mij.”

“Dat is het enige wat ik erop te zeggen heb”, zei een toch zichtbaar gefrustreerde Sanches. Trainer Niko Kovac wilde na afloop weinig kwijt over de uitlatingen van de middenvelder. “Ik kan er niets over zeggen, ik heb hem niet gesproken.” Sanches werd in 2017/18 verhuurd aan Swansea City, waar hij het laatste half jaar door blessureleed geen minuut meer speelde. In de voorbije voetbaljaargang kwam hij tot 24 duels voor Bayern.