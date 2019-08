Athletic Club - Barcelona: Basken vrezen visite Frenkie de Jong en consorten

Athletic Club en Barcelona zijn elkaars tegenstander in de seizoensouverture van LaLiga, een duel waarin miljoenenaankoop Frenkie de Jong mogelijk zijn officiële debuut voor de Catalanen maakt. De club uit Bilbao sloot de voorbije voetbaljaargang als achtste af, terwijl Barcelona het achtste landskampioenschap in de afgelopen tien jaar op zijn naam schreef. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in San Mamés, vrijdagavond vanaf 21.00 uur.

O In de voorbije tien jaar leed geen enkele regerend landskampioen van Spanje een nederlaag in de eerste LaLiga-wedstrijd van het nieuwe seizoen: acht zeges, twee remises. Real Madrid was de laatste titelverdediger die als verliezer van het veld stapte: een 2-1 nederlaag bij Deportivo la Coruña in 2008/09, met Ruud van Nistelrooij als doelpuntenmaker.

O Athletic Club won niet één van de laatste elf ontmoetingen met Barcelona in LaLiga: twee remises, negen nederlagen. In acht van deze wedstrijden tegen de Catalanen kwamen de Basken niet eens tot scoren.

O Geen enkele visitant won in competitieverband vaker in het nieuwe San Mamés dan Barcelona: vier overwinningen, een remise en een nederlaag (net als Atlético Madrid). Alleen Atlético (elf) scoorde als bezoekende partij vaker in het nieuwe onderkomen van Athletic dan Barcelona (negen).

O Barcelona boekte in elk van de laatste tien seizoenen een overwinning op de eerste speeldag van een LaLiga-seizoen, al waren slechts twee buitenshuis. De laatste misstap van de Catalanen in de allereerste competitiewedstrijd was in 2008 bij Numancia (1-0).

O Dit is het tiende onderlinge duel tussen Athletic Club en Barcelona op de eerste speeldag van een LaLiga-seizoen. De club uit Bilbao won slechts één van deze negen voorgaande duels (een 3-1 zege in 1949) en verloor zes keer, naast twee remises.

O Athletic Club kan voor het eerst onder Gaizka Garitano, die in december 2018 op de bank plaatsnam, twee competitienederlagen op rij lijden. De Basken gingen op de laatste speeldag van het voorbije seizoen met 2-0 onderuit bij Sevilla.

O Luis Suárez was goed voor zeven treffers in dertien officiële wedstrijden tegen Athletic Club. Slechts twee doelpunten waren echter in Bilbao; de laatste voltreffer was in augustus in 2015 en ook op de eerste speeldag van een nieuw LaLiga-seizoen.

O Iñaki Williams kan zijn 50e doelpunt voor Athletic Club maken: 49 doelpunten in 204 officiële wedstrijden. De aanvaller scoorde in alle competities maar drie keer tegen Barcelona en wacht sinds januari 2017, in de Copa del Rey, op een treffer tegen de Catalanen.

O Antoine Griezmann maakte tegen enkele tegenstander meer doelpunten in LaLiga dan tegen Athletic Club: acht treffers in achttien duels, evenveel doelpunten als tegen Celta de Vigo, Real Valladolid en Valencia.

O Ernesto Valverde verloor in zijn trainersloopbaan vier van zijn zes uitwedstrijden tegen Athletic Club. Hij bleef alleen als trainer van Barcelona ongeslagen in Bilbao: een overwinning en een remise.