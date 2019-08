FC Utrecht bindt ‘voetbalicoon’ Sneijder: ‘Helaas speelde hij hier nooit’

Wesley Sneijder heeft zondagmiddag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle een contract bij FC Utrecht getekend, al zal de 35-jarige middenvelder niet als voetballer te bewonderen zijn in de Galgenwaard. Sneijder zal de thuisduels in het seizoen 2019/20 vanuit zijn eigen skybox bekijken, waardoor hij toetreedt tot de Business Club van de Eredivisionist uit Utrecht.

“Mijn liefde voor de stad Utrecht is groot en ik heb een heel goede band met Frans van Seumeren (eigenaar van FC Utrecht, red.)”, verklaart Sneijder op de website van de mede-koploper in de Eredivisie. “We hebben het er altijd over gehad om bij elkaar te komen en nu hebben we de daad bij het woord gevoegd. Ik kijk uit naar een mooi seizoen in Stadion Galgenwaard!”

“Geweldig dat een voetbalicoon als Wesley zich verbindt aan FC Utrecht Business”, reageert Van Seumeren met het nodige enthousiasme op de samenwerking met Sneijder op zakelijk gebied. “Helaas heeft Wesley nooit voor FC Utrecht gevoetbald, maar dat hij zich nu zakelijk aan de club verbindt vervult me met trots!”

Sneijder gaf zijn spelersloopbaan gestalte bij Ajax, waarna avonturen volgden bij Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. De recordinternational van het Nederlands elftal, 134 caps, zit zonder werkgever na zijn recente vertrek bij Al-Gharafa. Het is onduidelijk of Sneijder zijn spelerscarrière een vervolg geeft.