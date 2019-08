Feyenoord lijdt opnieuw puntverlies na geweldige uithaal Dresevic

Feyenoord heeft voor de tweede keer op rij puntverlies geleden in de Eredivisie. Op bezoek bij sc Heerenveen kwamen de Rotterdammers in de eerste helft nog wel op voorsprong via Steven Berghuis, maar moest het tien minuten voor tijd de gelijkmaker slikken. Een fantastische uithaal van Ibrahim Dresevic was Kenneth Vermeer te machtig: 1-1. Zodoende blijft Feyenoord na twee wedstrijden steken op twee punten, daar vorige week zondag niet gewonnen werd van Sparta Rotterdam (2-2).

De teruggekeerde Rick Karsdorp kreeg direct een basisplaats voor trainer Jaap Stam. De Rotterdammers moesten het zondag in Friesland doen zonder Leroy Fer. De middenvelder kreeg na de 4-0 overwinning op Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League rust en zat niet bij de wedstrijdselectie. “We hebben alles gedaan om hem fit te krijgen. Maar nu zijn drie wedstrijden in een week nog te veel voor hem", reageerde Stam voor de wedstrijd. De plek van Fer op het middenveld werd ingenomen door Wouter Burger. Voor George Johnston, die werd overgenomen van Liverpool, kwam een basisplaats nog te vroeg. Hij nam plek op de bank. Aan de kant van Heerenveen nam Hicham Faik de aanvoerdersband over van de aan Kayserispor verkochte Ben Rienstra.

Feyenoord ontsnapte al na dertien minuten spelen aan een achterstand. Eric Botteghin schopte Sherel Floranus op zijn knie, die dankbaar naar de grond ging. Scheidsrechter Jochem Kamphuis wees naar de stip en Jens Odgaard nam plaats achter de bal. Hij nam de penalty niet overtuigend en zag Kenneth Vermeer uitstekend redding brengen. Heerenveen had verdedigend zijn zaakjes goed op orde en de bezoekers hadden moeite om tot kansen te komen. Vlak voor rust had Orkun Kökcü de 0-1 op zijn schoen, maar zijn inzet werd gekeerd door Warner Hahn. De Heerenveen-doelman moest even later alsnog een tegentreffer slikken. Floranus maakte hands in het strafschopgebied en Berghuis mocht de penalty nemen. In tegenstelling tot Odgaard schoot hij de pingel wél overtuigend binnen.

Beide ploegen ontliepen elkaar zondagmiddag voetballend niet veel. Er ging veel mis bij beide ploegen en grote kansen bleven na rust uit. Faik probeerde het twee keer van afstand, maar had geen succes. Na ruim een uur spelen was Chidera Ejuke dicht bij de 1-1. Hij schoot de bal vanaf circa twintig meter langs Vermeer, maar op de doellijn bracht Berghuis redding. Met nog tien minuten op de klok kwam alsnog de gelijkmaker op het scorebord. Dresevic kreeg ruimte om uit te halen en schoot de bal vanaf ongeveer 35 meter via de binnenkant van de paal binnen. Hij gaf zijn schot een lastige zwabber mee, waardoor Vermeer kansloos was. In de slotfase van het duel slaagde Feyenoord er niet meer in om de score te veranderen.