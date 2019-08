Peter Bosz juicht vier keer; roemloze aftocht voor Jeremiah St. Juste

De eerste ronde van de DFB-Pokal heeft zaterdagmiddag geen problemen opgeleverd voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Op bezoek bij Alemannia Aachen uit de semiprofessionele Regionalliga West won die Werkself met 1-4. Tegelijkertijd blameerde FSV Mainz 05 zich echter met een 2-0 nederlaag bij derdedivisionist 1. FC Kaiserslautern. Jeremiah St. Juste maakte zijn debuut als invaller, terwijl Jean-Paul Boëtius een basisplaats had.

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1-4

Een eigen doelpunt van Peter Hackenberg betekende na achttien minuten de eerste treffer van het seizoen voor de manschappen van Bosz. Via het linkerbeen van Kevin Volland werd het nog voor rust 0-2. Na de onderbreking vond Aachen de aansluiting dankzij Stipe Batarilo, waarna Leverkusen de marge weer probeerde op te voeren naar twee. Kai Havertz was niet gelukkig in de afronding tegen de club waarvoor hij als jochie speelde, maar Leon Bailey had slechts een minuut nodig om zijn invalbeurt te bekronen met een treffer. Het slotakkoord kwam alsnog van Havertz, twee minuten voor tijd.

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 2-0

Het werd geen fijn debuut voor St. Juste, die inviel als vervanger van Stefan Bell. Laatstgenoemde beging na 62 minuten een overtreding in het strafschopgebied op Timmy Thiele en raakte daar zelf bij geblesseerd. Niettemin mocht Kaiserslautern aanleggen voor een penalty en Manfred Starke maakte vanaf elf meter geen fout. Via Boëtius, die een basisplaats had bij Mainz, hadden de bezoekers kort daarvoor een kans gekregen om zelf op voorsprong te komen. Mainz creëerde na de 1-0 echter niet erg veel kansen en de gifbeker bleek nog niet eens helemaal leeg: Florian Pick bepaalde de eindstand op 2-0. In de lange blessuretijd trof Jonathan Burkardt van Mainz nog de paal.

Drochtersen/Assel - Schalke 04 0-5

Het werd uiteindelijk een zorgeloze middag voor Schalke, dat vanaf de eerste minuut al domineerde. Een vroege inzet van Amine Harit vloog tegen de paal, maar Steven Skrzybski gingen de bezoekers toch de rust in met een voorsprong op zak. In de tweede helft liep Schalke definitief weg bij de vierdedivisionist uit de Regionalliga Nord. Na een afgekeurd buitenspeldoelpunt van de thuisploeg maakte Guido Burgstaller gebruik van gepruts in de verdediging bij Drochtersen/Assel: 0-2. Via een strafschop van Daniel Caligiuri en geplaatste schoten van jongeling Münir Mercan en van Caligiuri eindigde het duel in 0-5.