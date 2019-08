‘Het lijkt een stap terug, maar bij Ajax traint hij nu met topspelers’

Kjell Scherpen was vorig seizoen nog een vaste waarde onder de lat bij FC Emmen. De doelman is zaterdagavond echter niet van de partij als de Drentenaren afreizen naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen Ajax. Scherpen maakte eerder deze zomer de overstap naar de regerend landskampioen, waar zijn kansen op speelminuten in de hoofdmacht dit seizoen beperkt lijken.

André Onana is de onbetwiste eerste keus voor trainer Erik ten Hag, die met Bruno Varela ook nog een ervaren tweede doelman achter de hand heeft. Scherpen zal zijn wedstrijden dus bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie gaan spelen en de doelman debuteerde vrijdag tegen TOP Oss op ongelukkige wijze toen hij de fout in ging bij een doelpunt van Cihat Celik.

Alfons Groenendijk, voormalig trainer van Jong Ajax en de huidige coach van ADO Den Haag, heeft echter begrip voor de door Scherpen gemaakte afweging. “Het lijkt op het eerste gezicht een stap terug, maar ik begrijp het wel. Scherpen traint nu met topspelers en kan van dichtbij zien wat het niveau is dat hij uiteindelijk wil bereiken. En als hij bij Ajax slaagt, heeft hij meteen de nationale top bereikt”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Groenendijk is door zijn verleden in Amsterdam goed bekend met de club: “De faciliteiten zijn bij de topclubs toch beter. Bij Ajax worden alle facetten getraind. Met individuele krachtprogramma's bijvoorbeeld, daar wordt een speler sterker en fitter van”, gaat hij verder. Scherpen kan zich bovendien optrekken aan Perr Schuurs, die vorig seizoen nog zijn wedstrijden in Jong Ajax speelde en voorlopig een basisplaats heeft veroverd in de hoofdmacht.

Als Scherpen ook met succes een dergelijk traject doorloopt, ‘vreest’ Groenendijk echter wel dat dit gevolgen zal hebben voor kleinere clubs: “Het is een bedreiging, in de zin dat jonge spelers sneller worden weggehaald door topclubs. De verschillen worden dan steeds groter.” De trainer denkt daarnaast dat het risico voor Scherpen zelf beperkt is: “Want wie bij Ajax niet slaagt, kan vrijwel altijd weer bij een kleinere club terecht.”