‘Nederlandse David Beckham’ haalt ook als zakenman de absolute top

Gregory van der Wiel is niet langer voetballer van beroep. De 31-jarige oud-speler van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain is na zijn vertrek bij Toronto FC in januari volledig gefocust op zijn leven als zakenman en entrepreneur. Van der Wiel was tijdens zijn actieve loopbaan al druk in de weer met allerhande nevenactiviteiten, wat hem nogal eens op forse kritiek kwam te staan. De voormalig rechtsback zou volgens velen te weinig professionaliteit aan de dag hebben gelegd. De 46-voudig international van het Nederlands elftal trekt zich echter weinig aan van de kritiek uit zijn geboorteland en bouwt ondertussen onverstoorbaar verder aan zijn zakenimperium.

Door Rian Rosendaal

Het laatste wapenfeit van Van der Wiel op voetbalgebied kwam dus in het shirt van Toronto FC, dat de Nederlandse verdediger in februari 2018 contracteerde. Bijna een jaar later kwam er alweer een einde aan de samenwerking. De voormalig Ajacied verliet de Canadese metropool na een conflict met manager Greg Vanney tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten. Van der Wiel kondigde zijn afscheid aan op Instagram, zonder daarbij met modder te gooien. “Beste Toronto, ik noemde je mijn thuis en was erg blij dat ik eindelijk een plek had gevonden dat zo voelde. Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, maar ik vond wel mijn plezier terug en keek uit naar de start van het nieuwe seizoen. Ik was klaar om alles te geven, maar helaas gaat het tweede jaar er niet van komen vanwege een verschil van inzicht met de technische staf. Ik wil ten koste van alles winnen, maar die mentaliteit was blijkbaar iets teveel voor ze. Ze hebben me niet nodig dit seizoen. Teamgenoten en supporters, ik ga jullie missen.”

Van der Wiel speelde in een jaar 34 wedstrijden voor Toronto.

Van der Wiel viel niet in het zogeheten zwarte gat na zijn vertrek uit Canada, want hij was al enige jaren actief in de zakenwereld. Oud-ploeggenoot Demy de Zeeuw haalde de gewezen vleugelverdediger van Oranje in 2013 als investeerder binnen bij het kledingmerk BALR, toen de WK-finalist van 2010 als speler van Paris Saint-Germain in het modieuze Parijs woonde. In de zomer van 2018 verkocht Van der Wiel zijn aandelen binnen het populaire kledingbedrijf en volgens Quote was dat ‘met een prachtig rendement van tweeduizend procent op zijn investering’. De verkochte aandelen kwamen in handen van onder meer Eljero Elia, die net als de Zeeuw een van de aandeelhouders van het miljoenenbedrijf is. Het tijdschrift plaatste Van der Wiel daarnaast op de tiende plaats in de lijst met de elf rijkste Nederlande sporters, met een geschat eigen vermogen van achttien miljoen euro. Op deze exclusieve lijst prijken ook de namen van Arjen Robben (58 miljoen euro), Robin van Persie (46 miljoen euro), Wesley Sneijder (37 miljoen euro), Nigel de Jong (30 miljoen euro), Klaas-Jan Huntelaar (29 miljoen euro), Rafael van der Vaart (18 miljoen euro) en Ryan Babel (21 miljoen euro).

Het bij BALR opgestreken rendement werd door Van der Wiel gedeeltelijk geherinvesteerd in ‘celebrity investeringsfonds’ Block Party, dat hij in 2017 samen met zakenpartner Funs Jacobs op poten zette. Het bedrijf brengt innovatieve tech start-ups in contact met invloedrijke en vermogende investeerders. Netwerken en de kracht van social media is daarbij van cruciaal belang. “Block Party is de schakel tussen veelbelovende starters en invloedrijke vermogenden die via verschillende kanalen een grote groep mensen kunnen bereiken”, zei Van der Wiel bij de oprichting van het investeringsfonds in een reactie aan Adformatie. De rechtsback van weleer weet hoe belangrijk het is om de verschillende social media-kanalen optimaal te benutten, gezien zijn 926.000 volgers op Instagram. Zijn vriendin, het Belgische model Rose Bertram, wordt gevolgd door 764.000 bewonderaars. Veel updates van het duo op Instagram komen vanuit Los Angeles, waar ze in een luxueus onderkomen wonen dat door de LA Times wordt geschat op omgerekend bijna drieënhalf miljoen euro.

Van der Wiel, die in het verleden ook investeerde in bedrijven met mooie namen als SuperPhone, Wine Awesomeness en OnOff Telecom, is echter niet alleen met Block Party bezig. In het najaar van 2018 zag Bare Knuckle het levenslicht. Deze creative shop, met Los Angeles als uitvalsbasis en Noord-Amerika als werkterrein, richt zich voornamelijk op personal brands en bedrijven die hun populariteit willen vergroten. Van der Wiel liet destijds aan Baaz weten waarom hij zijn personal brand niet langer wilde uitbesteden. “Tijdens mijn carrière ben ik benaderd door tientallen mensen die graag mee wilden helpen aan de ontwikkeling van mijn persoonlijke merk. Eigenlijk raakte ik nooit echt overtuigd door ze. Na mijn stap naar Noord-Amerika was het tijd om het heft in eigen handen te nemen, samen met mijn partner Funs Jacobs. Al snel werd daar Ricardo Mingacho aan toegevoegd en ontstond er een sterk divers team. Zij werden als het ware de creative director van mijn personal brand en zijn mede-verantwoordelijk geweest voor mijn herpositionering.”

"Toen ik in Istanbul buiten beeld raakte en daardoor veel vrije tijd overhield, had ik voor het eerst de gelegenheid om mijn interesse in zaken, investeren en handel echt de volle aandacht te geven."

Van der Wiel ging in een recent interview met ONE37pm dieper in op zijn beslissing om al tijdens zijn spelersloopbaan het zakenleven in te gaan. “Toen ik van Ajax naar PSG vertrok, veranderde er een hoop voor mij. Pas na twee seizoenen in Parijs ging ik serieus nadenken over hoe ik mijn kapitaal beter zou kunnen gebruiken. Toen ik in Istanbul (als speler van Fenerbahçe, red.) buiten beeld raakte en daardoor veel vrije tijd overhield, had ik voor het eerst de gelegenheid om mijn interesse in zaken, investeren en handel echt de volle aandacht te geven. In die periode besloot ik ook om de samenwerking met mijn goede vriend Funs Jacobs te intensiveren. We hebben daarna nooit meer achterom gekeken.” Van der Wiel is naast Block Party en Bare Knuckle als investeerder zijdelings betrokken bij Hardt Hyperloop. Deze Nederlandse start-up kwam als winnaar naar voren in een door de bekende Amerikaanse ondernemer Elon Musk georganiseerde Hyperloop-competitie.

Voor Van der Wiel is het moeilijk te bevatten dat mensen in Nederland tijdens zijn dagen als profvoetballer felle kritiek leverden op zijn diverse activiteiten buiten het veld. “Mensen hebben doorgaans hun mening al snel klaar. Ze snappen niet dat topsporters dag en nacht bezig zijn met hun sport, die mentaliteit zit er nou eenmaal ingebakken. Dat verandert niet door een paar zakelijke vergaderingen en het ontwikkelen van andere interesses. Ik werd er echter wel om veroordeeld en het werd tevens als een excuus gebruikt als ik slecht presteerde. Het is misschien wel een van de redenen dat ik andere dingen ben gaan doen.” Van der Wiel denkt niet dat er een bepaalde leeftijd is waarop voetballers over de volgende stap in hun werkzame leven moeten gaan nadenken. “Ik denk niet dat dat aan leeftijd gebonden is. Het heeft meer te maken met het feit dat je meer verdient dan je kunt uitgeven, dan kun je echt iets opbouwen voor de toekomst. Zeker als je dan ook nog de juiste zakenpartner weet te vinden.”

Het gaat Van der Wiel dus voor de wind op zakelijk gebied, maar hij kent de valkuilen die er her en der zijn. Geduld bijvoorbeeld is naar eigen zeggen niet zijn beste eigenschap. “Het heeft met een bepaalde mindset te maken. Het geduld dat ik als profvoetballer nodig had, heb ik nu nodig in de wereld van het zakendoen. We hebben torenhoge ambities. Maar het is wel vreemd dat ik de mindset van een beginneling moet aannemen, net als in mijn beginjaren in de voetbalwereld. Het zal me echter helpen om wederom de top te bereiken.” De 31-jarige Van der Wiel heeft met de kennis van nu een welgemeend advies voor de Gregory van elf jaar geleden, die toen nog geen zakelijk brein had ontwikkeld. “Begin er eerder mee. Zeker met het optimaal gebruik maken van je naam in de zakenwereld. Zoek de juiste zakenpartner. Iemand die kennis van zaken heeft, over een gezonde dosis arbeidsethos beschikt en die ook nog eens honderd procent betrouwbaar is. En ga er volledig voor.”

David Beckham, voormalig ploeggenoot bij PSG, staat bovenaan het wensenlijstje van Van der Wiel wat betreft toekomstige zakenpartners. “Dat is een inkoppertje”, beaamt de oud-verdediger van Ajax en Oranje. Beckham is nog wel behoorlijk actief in de voetbalwereld, want de oud-middenvelder is voor tien procent mede-eigenaar van Salford City en tevens een van de drijvende krachten achter Inter Miami FC. Daarnaast is de inmiddels 44-jarige Beckham samen met zijn vrouw Victoria eigenaar van Beckham Holdings, dat de zakelijke belangen en de merkrechtdeals met onder meer Adidas en L’Oreal van het vermogende tweetal behartigt. Volgens zakenblad Forbes heeft het bedrijf van de Beckhams een waarde van omgerekend 135 miljoen euro. Dergelijke bedragen zijn voor Van der Wiel nog niet weggelegd, maar de jonge ondernemer heeft al een goede start gemaakt en is vastbesloten om Noord-Amerika beetje bij beetje te veroveren.