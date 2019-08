Hakim Ziyech verlengt contract bij Ajax met een jaar

Hakim Ziyech heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2022, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder lag nog tot medio 2021 vast in Amsterdam, maar diverse media hadden reeds gemeld dat Ajax dit contract wilde openbreken en verlengen. Naar verluidt gaat Ziyech er ook in financieel opzicht flink op vooruit.

Woensdagavond hadden verschillende media melding gemaakt van de wens van Ajax om het contract van Ziyech te verlengen. De kampioen van Nederland hoopte dat de Marokkaans international zich net als André Onana, Dusan Tadic, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en David Neres zou besluiten zich te committeren aan de club, ondanks interesse uit het buitenland.

Ziyech werd de voorbije maanden regelmatig gelinkt aan diverse clubs uit het buitenland, zoals Bayern München en Sevilla. De spelmaker meldde eerder al dat hij geen interesse had in een overstap naar de club uit Andalusië. Ziyech wilde alleen bij een duidelijke sportieve verbetering Ajax verlaten en oordeelde dat Sevilla niet bij zijn toekomstbeeld paste.

De 26-jarige Ziyech, eerder actief bij sc Heerenveen en FC Twente, staat sinds medio 2016 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder speelde tot op heden 133 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 42 doelpunten en 62 assists produceerde. Ziyech beleefde vorig seizoen zijn beste periode bij Ajax, toen de club nationaal de dubbel won en tevens de halve finale van de Champions League bereikte.