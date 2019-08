‘Chelsea ziet vraagprijs voor Nathan Aké drastisch naar beneden gaan’

De transfer van David Luiz naar Arsenal bespoedigt wellicht de terugkeer van Nathan Aké bij Chelsea, zo weet The Telegraph vrijdag te melden. The Blues kunnen de 24-jarige verdediger voor naar verluidt 43 miljoen euro terughalen van Bournemouth, al is het wel noodzakelijk dat het transferverbod dat Chelsea heeft opgelegd gekregen wordt opgeheven.

Chelsea mag in principe ook in de winterperiode geen aankopen doen, maar daar komt wellicht verandering in. De Europa League-winnaar is in afwachting van het hoger beroep dat is aangetekend tegen de uitspraak van de FIFA. Mocht de transferban daadwerkelijk ongedaan worden gemaakt, dan is het goed mogelijk dat Chelsea zich bij the Cherries meldt voor Aké. Zijn contract bij Bournemouth loopt nog drie seizoenen door.

Aké werd twee jaar geleden door Chelsea voor ongeveer 23 miljoen euro verkocht aan Bournemouth, dat de verdediger in een eerder stadium al op huurbasis in de gelederen had. Beide clubs spraken destijds af dat Aké voor een transferbedrag van circa veertig miljoen euro zou kunnen terugkeren op Stamford Bridge, mits de speler daar heil in ziet. Een aanzienlijk lager bedrag dan de 81 miljoen euro die Bournemouth in de slotperiode van de Engelse transfermarkt vroeg voor de Nederlandse stopper.

Het is volgens The Telegraph goed mogelijk dat manager Frank Lampard een poging gaat ondernemen om Aké terug te halen, zeker na het vertrek van David Luiz. Lampard beschikt momenteel over slechts vier centrale verdedigers, met de kanttekening dat Antonio Rüdiger nog niet volledig fit is. Kurt Zouma en Andreas Christensen starten normaal gesproken zondag in de wedstrijd tegen Manchester United. Verder is alleen Fikayo Tomori een optie, die afgelopen seizoen werd uitgeleend aan Derby County.