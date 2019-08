‘Punt van zorg doemt op bij transfer Van de Beek naar Real Madrid’

Donny van de Beek krijgt voorlopig nog geen duidelijkheid over een transfer naar Real Madrid, zo verzekert AS. De krant meldt dat de middenvelder van Ajax zeker wel in beeld is bij de Koninklijke, maar mogelijk gooit een deal inzake Neymar roet in het eten. Real onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de aanvaller te strikken en dit kan gevolgen hebben voor Van de Beek.

AS meldde al dat Paul Pogba geen optie meer is voor Real nu de deadline in Engeland voor inkomende transfers is verstreken. Real en Manchester United zaten de afgelopen weken om de tafel, maar een overgang bleef uit. Zodoende richt Real zich, aangaande het middenveld, nu op Van de Beek, die 50 tot 55 miljoen euro moet kosten. Trainer Zinédine Zidane had liever gezien dat Pogba zou komen, maar stelt zich nu tevreden met Van de Beek.

De middenvelder wacht echter nog wel op een signaal van Real, zo klinkt het. Volgens AS wacht Real met het aangaan van een deal met Van de Beek, aangezien men nu bezig is met Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain is momenteel het topdoelwit van Real. De Braziliaan moet een megabedrag kosten, waarbij mogelijk ook enkele spelers van de Koninklijke naar PSG trekken.

Volgens AS is de mogelijke komst van Neymar naar Real nog een punt van zorg inzake de transfer van Van de Beek. 'Het financiële plaatje van de deal (vijftig miljoen, een som dat Real Madrid als een juist bedrag beschouwt) en het salaris van Van de Beek zijn echter onverenigbaar met de Neymar-deal die men momenteel onderzoekt', zo klinkt het. Volgens de krant is het sluiten van beide deals niet mogelijk.