Ajax deelt nieuw contract uit aan ‘Ronaldo-gooier’ Ekkelenkamp

Jurgen Ekkelenkamp blijft langer bij Ajax. De club meldt donderdag dat beide partijen het eens zijn geworden over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2022. Het vorige contract van de talentvolle middenvelder liep medio volgend jaar af. Ekkelenkamp maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding en debuteerde vorig seizoen onder trainer Erik ten Hag in het eerste elftal.

Ekkelenkamp maakte vorig jaar op 19 april zijn debuut in de met 4-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo. Hij kwam tot dusver acht keer in actie in het eerste elftal en was eenmaal trefzeker. Vorig seizoen maakte Ekkelenkamp ook zijn eerste minuten in de Champions League. In de thuiswedstrijd tegen Juventus kwam hij een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Vlak voor tijd werkte hij bij een counter van la Vecchia Signora Cristiano Ronaldo naar de grond, wat hem de bijnaam 'Ronaldo-gooier' opleverde.

Goed nieuws voor de Amsterdammers: Ajax beloont 'Ronaldo-gooier' Ekkelenkamp met een nieuw verbeterd contract. ??#veronicainside #ekkelenkamp pic.twitter.com/YLRLa1PntS — Veronica Inside (@veronicainside) 8 augustus 2019

Ekkelenkamp speelde zijn wedstrijden vorig seizoen voornamelijk bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In 21 wedstrijden scoorde hij 4 keer. Hij is deze week niet de eerste Ajacied die een nieuw contract ondertekent. Woensdag maakten de Amsterdammers al bekend dat David Neres langer in de Johan Cruijff ArenA blijft. De Braziliaans international heeft een verbeterd contract getekend, waarmee hij tot aan de zomer 2023 aan de club verbonden blijft. Zijn vorige verbintenis liep af in 2022.