‘Routinier van Chelsea weigert te trainen en wil naar Arsenal’

Arsenal nam dinsdag afscheid van aanvoerder Laurent Koscielny en haalt de vervanger van de Fransman mogelijk op bij de buurman. L’Équipe en The Telegraph melden woensdagmiddag namelijk dat David Luiz in de nadrukkelijke belangstelling van the Gunners staat. De Braziliaan zelf zou ook wel oren hebben naar een overstap.

De 32-jarige verdediger, die nog twee jaar vastligt, is volgens de doorgaans goed ingevoerde Franse sportkrant eerder op de woensdag zelfs niet komen opdagen op het trainingsveld van the Blues in een poging om een transfer te forceren. Chelsea, dat vanwege een transferverbod geen nieuwe spelers mag halen, is voorlopig echter niet van zins om mee te werken aan een vertrek.

Als David Luiz inderdaad vertrekt van Stamford Bridge wordt de spoeling centraal achterin aan de dunne kant voor manager Frank Lampard. Antonio Rüdiger kampt nog met een knieblessure en verder heeft de oefenmeester alleen de beschikking over Andreas Christensen en Kurt Zouma. Vleugelverdediger César Azpilicueta zou in geval van nood wel centraal kunnen spelen, terwijl Kenneth Omeruo en Michael Hector niet in aanmerking lijken te komen voor een basisplaats.

David Luiz is overigens niet de enige centrale verdediger die in verband wordt gebracht met een overgang naar Arsenal. De Londenaren zitten ook nadrukkelijk achter Dayot Upamecano aan, maar een bod van zeventig miljoen euro lijkt niet voldoende om RB Leipzig tot een deal te bewegen. De naam van Juventus-stopper Daniele Rugani wordt eveneens genoemd, maar ook zijn komst lijkt lastig te realiseren.