Ajax aast op ‘een heer die onberispelijk in pak over het trottoir wandelt’

Hans Vanaken werd woensdag door Het Nieuwsblad gebombardeerd tot het volgende topdoelwit van Ajax. De Amsterdammers houden serieus rekening met een transfer van Donny van de Beek naar Real Madrid en zodoende zou de middenvelder van Club Brugge in beeld zijn. Niet bij iedere voetballiefhebber in Nederland zal de naam Vanaken een belletje doen rinkelen, zo ook niet bij Michel Vlap, die bij zijn presentatie bij Anderlecht geen goed beeld had van de Belg. "Dat is volgens mij een heel bekende voetballer geweest hier. Speelt hij nu in de vijfde klasse dan ofzo?"

Door Tim Siekman

Vanaken geldt al jarenlang als een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League en werd de voorbije twee jaar verkozen tot Voetballer van het Jaar. Toch moest Vlap erkennen dat hij niet goed wist wie Vanaken was. Ondertussen weet de voormalig speler van sc Heerenveen wel beter. "Dat was een aardige blunder. Ik kende zijn naam, maar dacht dat het een heel goeie ex-voetballer was", werd hij geciteerd door Sporza. "Maar blijkbaar is hij nog zeer actief. Hij heeft mooie prijzen gepakt met zijn club en voor zichzelf. Ik denk dat hij een heel goeie speler is en dat ik hem in de competitie nog wel zal zien. Daar heb ik zeker zin in."

Het is echter de vraag of Vanaken, voormalig jeugdspeler van PSV, nog lang bij Club Brugge speelt, daar Ajax volgens Het Nieuwsblad een miljoenenbod aan het voorbereiden is op de 26-jarige middenvelder. De Belgische topclub verwacht deze week nog een bod van Ajax, dat in Vanaken een versterking zou zien. "Normaal blijf ik, maar het zijn nog drie weken", reageerde Vanaken dinsdag bij Q2 na de wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de voorronde van de Champions League (1-0), waarin hij de enige treffer maakte met een benutte strafschop. "Er kan nog veel gebeuren en wie weet komt er wel een zotte aanbieding. Als het helemaal klopt zou ik de stap misschien wel kunnen zetten, maar momenteel blijf ik bij Club Brugge."

'Vanaken bleef moeiteloos overeind'

Vanaken is sinds medio 2014 actief voor Club Brugge, nadat men ongeveer vier miljoen euro had betaald aan KSC Lokeren in ruil voor de 1.94 meter lange middenvelder. De tweevoudig Belgisch international groeide sindsdien uit tot een topspeler in België en behoort steevast tot de spelers met de meeste goals en assists in de competitie. Vorig seizoen was Vanaken bij Club Brugge bijvoorbeeld goed voor elf doelpunten en dertien assists in dertig wedstrijden in de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen is de aanvallende middenvelder uitstekend van start gegaan, met vier doelpunten in drie wedstrijden. Inmiddels begint de prijzenkast van Vanaken aardig uit te puilen, met naast individuele prijzen ook onder meer twee keer de Belgische landstitel (2016, 2018).

Analisten in België smullen van de voorwaartse drive, acties en goals van Vanaken. "Vanaken beweegt zich elegant over het veld", schreef Jan Mulder in december in Humo over de creatieveling. "Zijn passes komen uit de voeten van een heer die onberispelijk in pak over het trottoir wandelt. Een Engelse gentleman in Nice." Oud-trainer Jan Boskamp was vorig jaar eveneens vol lof over de inbreng van Vanaken bij Club Brugge. "Wie me vooral kon bekoren in hun Champions League-campagne was Hans Vanaken. Alles begon bij hem, alle ballen werden blind bij hem ingeleverd. Hij bleef moeiteloos overeind en heeft zich in de etalage gezet."

Aad de Mos stelde in januari al dat het tijd werd voor een transfer. "Als Hans niet naar het buitenland trekt, zal hij het na een tijdje ook wel gehad hebben met die ritjes naar Eupen of Waregem. Dit is het moment om te oogsten, maar dan moet hij wel de goeie keuze maken. Hij moet op zoek naar een club die op de helft van de tegenstander speelt. Een club die aanvallend voetbalt, waar hij in de kleine ruimte met zijn individuele acties zijn ding kan doen", zei hij tegenover Het Laatste Nieuws. "Ik denk aan clubs net onder de absolute top. Zo heb je in Spanje bijvoorbeeld Betis of in Engeland Watford. Benfica in Portugal. Wolfsburg, Hoffenheim of Mönchengladbach zijn ook ideale ploegen voor Hans. Stel dat hij straks doorbreekt als Rode Duivel, en dus een vaste plaats weet af te dwingen, dan zijn ook Tottenham en Arsenal geschikt."

Jan Boskamp: 'Alles begon bij hem, alle ballen werden blind bij hem ingeleverd.'

'Waarom zou ik dus niet blijven?'

Franky van der Elst, icoon van Club Brugge, was afgelopen mei eveneens lyrisch over Vanaken en stelde dat de middenvelder wel toe was aan de stap naar het sterker geachte buitenland. "Gezien zijn loopvermogen vind ik Duitsland wel iets voor hem", zo citeerde Het Laatste Nieuws. "Zet hem maar in een ploeg met lopende mensen rond hem. Hij zal dan misschien minder vaak scoren, maar hij zal zeker assists geven. In de Premier League, waar feller en agressiever wordt gespeeld, wordt het iets moeilijker. Alhoewel, eender waar je hem zet, hij zal altijd en overal assists geven. Hij is de man die alles bindt en stuurt."

Vanaken werd in de afgelopen weken al aan diverse clubs gelinkt, zoals Sevilla, maar ook Ajax en PSV. Dit keer lijken de Amsterdammers écht in de markt te zijn, daar Ajax met Van de Beek de zoveelste belangrijke basiskracht dreigt te verliezen deze transferzomer. In februari, in gesprek met journalist Paul Cobbaert, liet Vanaken al wel weten dat hij niet zozeer voor het geld kiest, maar voor het sportieve plaatje. "Ik voel me hier goed. Ik voel vertrouwen van iedereen. Ik kan eigenlijk niets negatief zegen. Waarom zou ik dus niet blijven? Alleen over een ambitieus project, financieel én sportief, zou ik nadenken. Maar ik ga niet voor een centje meer naar pakweg Rusland trekken."

