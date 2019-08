Het Nieuwsblad: Ajax gaat vol voor opvolger Donny van de Beek

Ajax gaat vol voor Hans Vanaken, zo bericht Het Nieuwsblad woensdagochtend. De middenvelder van Club Brugge moet in Amsterdam de opvolger worden van Donny van de Beek, die op weg is naar Real Madrid. Ajax zou volgens de krant momenteel een miljoenenbod voorbereiden op de tweevoudig Belgisch international.

'Als Real Madrid met de miljoenen komt, de meeste bronnen spreken over een bod van 50 miljoen euro, is Ajax van plan snel te schakelen. In Brugge houden ze er rekening mee dat er nog deze week een bod op Vanaken komt', zo klinkt het. Club Brugge wil graag dat de 26-jarige Vanaken blijft en biedt de middenvelder een loonsverhoging aan.

De Belg verlengde vorig jaar zijn contract nog tot de zomer van 2023, maar met de interesse van Ajax zou de club de verbintenis opnieuw willen opwaarderen. Vanaken heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij openstaat voor 'een interessant project in het buitenland'. De krant meldt dat de verwachting is dat Club Brugge het spel hard zal spelen met Ajax.

Club Brugge heeft deze zomer al afscheid genomen van diverse spelers, zoals Wesley Moraes, Marvelous Nakamba en Arnaut Danjuma Groeneveld. Mogelijk gaat ook Sofyan Amrabat de club nog verlaten. De voormalig middenvelder van Feyenoord en FC Utrecht is naar verluidt overbodig geworden. 'Indien er een goed bod komt voor de Marokkaanse Nederlander, zal Club zeker en vast luisteren', aldus Het Nieuwsblad.