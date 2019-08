Lamprou baalt van Overmars: ‘Mijn vriendin zei het tegen me, ‘kut’ dacht ik’

Kostas Lamprou kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn twee seizoenen bij Ajax. De tegenwoordig doelman van Vitesse heeft een behoorlijk wrange bijsmaak overgehouden aan zijn verblijf in Amsterdam. Vooral door de handelswijze van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Lamprou wist een half jaar geleden al dat zijn rol was uitgespeeld, toen Ajax ervoor koos om Bruno Varela midden in het seizoen van Benfica te huren.

Het winterse competitieduel met sc Heerenveen, een duel dat in 4-4 eindigde en waarin Lamprou de zieke André Onana verving, gaf de doorslag. Na de puntendeling was de kritiek op Lamprou niet mals, al kon hij daar naar eigen zeggen mee leven. Het interview van Overmars met FOX Sports kwam wel hard aan. De bestuurder erkende dat Ajax op zoek was naar een nieuwe doelman, maar had daar niet met Lamprou over gesproken.

“Weet je dat ik dat interview zelf nooit heb gezien? Mijn vriendin zei het later tegen me. Kut, dacht ik”, vertelt Lamprou in gesprek met Voetbal International. “Het kwam hard aan. Kijk, ik ben natuurlijk niet achterlijk, hè? Ik ben geen kind van twee, dus ik zag het zelf ook wel aankomen.” De doelman vindt het jammer dat Ajax op die manier met hem is omgesprongen. “Als we van Heerenveen hadden gewonnen, dan hadden we er misschien nooit meer iemand over gehoord. Maar nu ontstond er een ander sfeertje rondom mij.”

“Een nieuwe keeper halen vond, en vind, ik te makkelijk. Dit was gewoon de makkelijkste weg. De clubleiding zag het halen van Bruno misschien als bescherming. Dan koelt iedereen af, zoiets.” Overmars en Lamprou spraken elkaar nooit meer over het interview en de komst van Varela. “Dat hoef je in de voetballerij ook niet te verwachten.” Boos op Overmars is hij niet. “Ik geloof niet dat Marc iets tegen mij heeft. Hij vond gewoon dat hij op dat moment moest ingrijpen, dat pakte voor mij verkeerd uit.”