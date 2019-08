‘Mino Raiola kan aan het werk om de twee snel van elkaar te verlossen’

De kans is groot dat de wegen van Hirving Lozano en PSV gaan scheiden. Volgens de woensdageditie van De Telegraaf zijn ‘alle partijen het erover eens dat een definitieve breuk het beste is, nu er nauwelijks te lijmen scheuren zijn ontstaan’. Het dagblad doelt uiteraard op de moeizame relatie tussen de aanvaller en trainer Mark van Bommel.

De Telegraaf stelt dat voor Mino Raiola ‘een mooie rol in het verschiet ligt’. “Zowel de zaakwaarnemer van Van Bommel als Lozano. Hij kan aan het werk om de twee snel van elkaar te verlossen”, zo stelt de scribent van het dagblad. “Het te vaak in gebreke blijven van zijn tactische discipline, gekoppeld aan het uitblijven van rendement, maakt dat Lozano voor Van Bommel naar zijn spelersgroep toe niet langer te handhaven viel in de basiself.”

Mexicaanse media stellen dat Lozano en Napoli overeenstemming hebben bereikt over een meerjarige verbintenis en dat een transfer van ongeveer veertig miljoen euro op het punt van afronden staat. Hoe betrouwbaar deze informatie is, is maar de vraag. In de woensdageditie van De Telegraaf valt te lezen dat Napoli zich bij Ajax heeft gemeld voor David Neres. De interesse in de Braziliaans international duidt erop dat het niet zeker is dat Lozano daadwerkelijk naar het Stadio San Paolo zal verkassen.

La Gazzetta Dello Sport meldde maandag dat de transfer van Lozano naar Napels, voor circa 42 miljoen euro, bijna afgerond was. In Napels zou voor Lozano een vierjarig contract klaarliggen. Als alles rondkomt, gaat de aanvaller 4,5 miljoen euro per seizoen verdienen.