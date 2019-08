Ziyech baalt van vraag na afloop: ‘Op een gegeven moment moet het klaar zijn’

Hakim Ziyech was dinsdagavond een aantal keer gevaarlijk in het eerste duel van Ajax met PAOK Saloniki, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Amsterdammers genoegen moesten nemen met een gelijkspel (2-2). De aanvallende middenvelder is na afloop niet geheel tevreden over het resultaat, ondanks dat de uitgangspositie van Ajax met het oog op de return zeer behoorlijk is.

"Nee, want je hebt niet gewonnen. Natuurlijk is 2-2 een goede uitslag, maar tevreden ben ik niet echt", zo antwoordt Ziyech na afloop voor de camera van Ziggo Sport. Volgens de spelmaker had Ajax voldoende kansen om de wedstrijd te winnen. "Ik had zelf de 2-2 ook binnen moeten schieten. Ik denk dat we die killing mentaliteit in de zestien misten, we waren net niet scherp genoeg. Ik denk dat we het onszelf ook heel moeilijk hebben gemaakt, vooral voor rust in de laatste twintig minuten."

Ajax keek bij rust tegen een 2-1 achterstand aan. Na rust zorgde Klaas-Jan Huntelaar voor de gelijkmaker, waarna Ajax kansen kreeg op meer. "Gezien de kansen en de tweede helft moet je hier gewoon winnend van het veld afgaan", vervolgt Ziyech, die zelf betrokken was bij de 0-1 van Ajax: een indraaiende vrije trap van de middenvelder werd in eigen doel gekopt door een verdediger van PAOK. "Ik zag gelijk al dat een verdediger aan de bal zat, maar het maakt niet uit op wiens naam het doelpunt komt. Ik denk dat we de grip erna verloren en onrustig werden, zowel in balbezit als bij balverlies, omdat we niet goed stonden. In de tweede helft hebben we het beter gedaan: alle tweede ballen waren voor ons. Complimenten voor de tweede helft; in de eerste helft was het een beetje wisselvallig."

Ziyech werd aan het einde van het interview ook nog gevraagd naar de transfergeruchten rondom zijn persoon. De Marokkaans international zou hoog op het verlanglijstje van Bayern München staan, maar had geen zin om daarover te praten. "Ik denk dat mijn statement altijd duidelijk is geweest. Ik ben hier nu voor de wedstrijd en niet voor andere dingen. Als je over de wedstrijd wil praten, doen we dat graag. Ik ben duidelijk geweest de afgelopen tijd en op een gegeven moment moet het ook wel klaar zijn", besluit Ziyech, die eerder geen heil zag in een vertrek naar Sevilla.