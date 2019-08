Gelijkmaker Ajax leidt tot discussie: ‘Je moet het spel een beetje promoten’

Ajax liep zaterdagavond in de seizoensouverture tegen Vitesse direct averij op. De Amsterdammers kwamen in Arnhem niet verder dan een gelijkspel (2-2). Na afloop is er veel te doen om de gelijkmaker die Dusan Tadic een kwartier voor tijd liet aantekenen namens Ajax.

Tadic zorgde in de slotfase voor de 2-2 na een pass van Donny van de Beek, waarna arbiter Bas Nijhuis de videoscheidsrechter (VAR) raadpleegde om te controleren of de doelpuntenmaker dat niet vanuit buitenspelpositie deed. Marco van Basten en Arnold Bruggink komen er na afloop in de studio van FOX Sports niet uit of de beslissing van Nijhuis de juiste was, al is eerstgenoemde blij dat het doelpunt goedgekeurd werd.

Volgens Van Basten is het een goede zaak dat Tadic, die vrijwel op gelijke hoogte stond met de laatste verdediger van Vitesse, het voordeel van de twijfel kreeg. "We doen er zoveel mogelijk aan om de VAR goed te laten functioneren. Laat het doelpunt bij twijfel maar gelden, voordat we alles afkeuren. Je moet het spel een beetje promoten met goals", vertelt de oud-spits.

"Het is een ander verhaal als het duidelijk buitenspel is, maar dit is zo miniem. Het ligt eraan wanneer de bal precies van zijn voet afgaat. In dit geval gaat het om tiende van een seconden", vervolgt Van Basten. "De bal gaat eerst tegen zijn voet, dan deukt zijn voet en dan gaat hij van zijn voet, dat is het moment dat je buitenspel moet zien. Dat is zo miniem. Ze waren vrij resoluut, dat is alleen maar positief."