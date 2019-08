Luuk de Jong van waarde bij Sevilla in oefenzege op ploeg van Schreuder

Sevilla heeft in een oefenwedstrijd weten te winnen van TSG 1899 Hoffenheim. Los Rojiblancos waren in de Rhein-Neckar Arena met 1-2 te sterk voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder. Luuk de Jong had een basisplaats in het elftal van trainer Julen Lopetegui en was belangrijk voor Sevilla met een assist bij de tweede treffer van Éver Banega.

Alfred Schreuder ruimde tegen Sevilla geen basisplaats in voor Joshua Brenet, terwijl De Jong en Nemanja Gudelj bij de Spaanse club wel aan de aftrap stonden. De eerste mogelijkheden in het treffen waren voor Sebastian Rudy en Dennis Geiger, maar Sevilla-doelman Tomáš Vaclík voorkwam een vroege treffer voor Hoffe. Na een halfuur spelen was het wel raak voor de ploeg van Schreuder. Na een handsbal ging de bal op de stip, waarna Vincenzo Grifo vanaf elf meter raak schoot.

Voor rust kwam Sevilla nog op gelijke hoogte. Benjamin Hübner werkte een inzet van Munir El Haddadi ongelukkig achter zijn eigen doelman Oliver Baumann. Vijf minuten na rust wisten los Rojiblancos ook op voorsprong te komen. De Jong bediende Éver Banega, die met het hoofd de 1-2 aantekende. Er werden in het laatste halfuur vervolgens de nodige wissels doorgevoerd, waardoor de wedstrijd in de slotfase een beetje doodbloedde.

Hoffenheim ging in de laatste minuten nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en kreeg via Ihlas Bebou nog een goede mogelijkheid om de eindstand op 2-2 te bepalen. Uiteindelijk trok Sevilla de minimale overwinning over de streep. Los Rojiblancos hebben nog twee weken tot de competitiestart tegen Espanyol, terwijl voor het Hoffenheim van Schreuder volgende week de eerste officiële wedstrijd op het programma staat. In de eerste ronde van de DFB Pokal wacht een bezoek aan Würzburger Kickers.