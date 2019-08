Feyenoord - Sparta Rotterdam: statistieken wijzen duidelijke winnaar aan

Voor Feyenoord en Sparta Rotterdam start het nieuwe seizoen in Rotterdam. Het team van Jaap Stam, die voor zijn officiële debuut staat, speelde in de voorbereiding liefst acht oefenduels en leed nederlagen tegen Red Bull Salzburg (3-1), Panathinaikos (0-3) en Southampton (1-3). Sparta werkte een oefenwedstrijd minder af en verloor alleen van Maccabi Tel Aviv (1-2). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zondag vanaf 14.30 uur.

O Feyenoord is zonder puntenverlies in de laatste negen thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie en wist in vijf van die duels het doel schoon te houden.

O Sparta begint voor de 54e keer aan een Eredivisie-seizoen; alleen Ajax, Feyenoord en PSV (64) kwamen tot meer seizoenen in de Eredivisie.

O Feyenoord noteerde tegen geen ploeg in de Eredivisie zoveel overwinningen (65) en doelpunten (249) als tegen Sparta Rotterdam.

O Sparta wist de openingswedstrijd in de laatste 21 Eredivisie-seizoenen niet te winnen (7 remises, 14 nederlagen) en verloor de laatste 8. De laatste keer dat de Spartanen een openingsduel wonnen op het hoogste niveau was in het seizoen 1987/88 (6-2 tegen FC Utrecht).

O Feyenoord wist de nul te houden in twaalf van de laatste twintig eerste thuiswedstrijden van een Eredivisie-seizoen en verloor in die reeks slechts één duel: zestien zeges, drie remises.

O Feyenoord opende acht keer eerder een Eredivisie-seizoen tegen een promovendus en verloor alleen de meest recente van deze duels (vijf zeges, twee remises): vorig jaar op bezoek bij De Graafschap (2-0).

O Liam Kelly speelde onder Jaap Stam 55 competitieduels voor Reading; slechts één speler creëerde meer kansen (74) en gaf meer assists (8) dan de Ier onder Stam in de Championship.

O Sam Larsson creëerde dit kalenderjaar 51 kansen uit open spel in de Eredivisie, minstens veertien meer dan iedere andere speler.

O Jaap Stam verloor als speler vier Eredivisie-duels van Sparta (vier zeges, drie remises); van geen ploeg verloor hij vaker als speler in de Eredivisie (ook vier nederlagen tegen PSV en Willem II).

O Halil Dervisoglu scoorde slechts één keer uit zijn laatste 31 schoten voor Sparta in alle competities; met zijn zes schoten daarvoor scoorde hij vijf keer.

O Adil Auassar, die zijn tweehonderdste Eredivisie.duel kan spelen, kwam in zijn laatste twee officiële wedstrijden voor Sparta even vaak tot scoren als in zijn eerste 38 wedstrijden voor de Rotterdammers bij elkaar (2 goals).