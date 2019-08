The Telegraph: Manchester City verhoogt vraagprijs tot 150 miljoen euro

Diverse Duitse media meldden donderdag dat de transfer van Leroy Sané naar Bayern München in kannen en kruiken is, maar Manchester City is niet voornemens de aanvaller zonder slag of stoot naar Duitsland te laten vertrekken. The Telegraph weet donderdagavond namelijk te melden dat de landskampioen van Engeland zijn vraagprijs voor Sané heeft verhoogd tot liefst 150 miljoen euro.

Donderdagavond verzekerde onder meer Kicker dat Sané voor ongeveer 100 miljoen euro op weg zou zijn naar Bayern. De Duitse recordkampioen baarde vervolgens opzien door enkele uren nadat het gerucht de wereld in was geslingerd via Twitter met een opvallend statement te komen. "De nieuwsberichten vandaag dat Leroy Sané ervoor gekozen heeft om naar Bayern te komen, corresponderen niet met de feiten", zo luidde de korte doch heldere mededeling van de club.

Volgens The Telegraph is de berichtgeving vanuit Duitsland ook te voorbarig. Bronnen rondom Manchester City zouden de Engelse kwaliteitskrant hebben verteld dat the Citizens nog altijd geen formeel bod op Sané hebben ontvangen vanuit Duitsland. Ondanks dat het contract van Sané nog 'maar' twee seizoenen doorloopt, durft Manchester City de hoofdprijs te vragen voor de 23-jarige dribbelaar: minstens 150 miljoen euro.

De club van manager Josep Guardiola zou in dat kader wijzen op de transfersom die Benfica eerder deze zomer toucheerde voor de verkoop van João Félix aan Atlétco Madrid: 126 miljoen euro. Het Portugese wonderkind speelde nog geen vijftig officiële wedstrijden op het hoogste niveau. Manchester City is dan ook stellig en weigert Sané voor minder te laten vertrekken.