EK met Oranje een ‘absoluut doel’ na ‘goed gesprek’ met Koeman

Wout Weghorst hoopt in de zomer van volgend jaar met het Nederlands elftal deel te nemen aan het EK. De spits van VfL Wolfsburg werd door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie voor de Final Four van de Nations League, maar viel af voor de definitieve selectie. Door komend seizoen goed te presteren in de Bundesliga en Europa League, hoopt de aanvaller een plek te veroveren in Oranje.

Weghorst maakte vorig jaar de overstap van AZ naar Wolfsburg en maakte grote indruk in de Bundesliga. In zijn eerste seizoen eindigde hij op zeventien competitiedoelpunten en zijn werkgever beloonde hem onlangs met een nieuw contract tot medio 2023. De 26-jarige spits hikt al enige tijd tegen het Nederlands elftal aan en komend seizoen hoopt hij Koeman definitief te overtuigen van zijn kwaliteiten.

De ex-spits van onder meer Heracles Almelo richt zich op het EK. "Voor dit jaar is dat absoluut een doel", reageert drievoudig international Weghorst in gesprek met FOX Sports. "Dat wil ik heel graag meemaken. Vorig seizoen liep het aan het eind heel goed. Ik zat in de voorselectie voor de Nations League, maar uiteindelijk haalde ik het toch niet."

Koeman gaf in de Nations League nog de voorkeur aan Luuk de Jong boven Weghorst. Laatstgenoemde viel af, maar blijft in beeld. “Ik heb een goed gesprek gehad met de bondscoach. Als ik doorga op de weg die ik ben ingeslagen, liggen er goede mogelijkheden. Maar goed, ik moet gewoon zorgen dat ik presteer. Ik moet m'n werk doen, dan ben ik ervan overtuigd dan het lukt."