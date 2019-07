Miljoenenaanwinst geniet bij Ajax: ‘Maar ik wil uiteindelijk wel hogerop’

Razvan Marin maakte deze zomer voor 12,5 miljoen euro de overstap van Standard Luik naar Ajax. De 23-jarige middenvelder tekende een vijfjarig contract met de regerend landskampioen uit Amsterdam, maar Marin heeft ambities en kan derhalve niet met zekerheid zeggen of hij zijn verbintenis in de Johan Cruijff ArenA uitdient.

“Natuurlijk heb ook ik mijn ambities, al ligt mijn focus natuurlijk op Ajax”, stelt de middenvelder van Ajax in gesprek met Digisport. “Ajax is een grote naam in Europa, misschien wel een van de grootsten. Ik moet stapje voor stapje vooruit en boven alles gezond blijven. Maar uiteraard wil ik uiteindelijk wel hogerop. Ajax heeft door de jaren heen altijd de beste spelers verkocht aan de topclubs in Europa.”

Marin is blij met de tussenstap naar Ajax, want het niveau op de trainingen ligt volgens hem behoorlijk hoog. “Het tempo ligt ook heel hoog”, benadrukt de nieuwbakken Ajacied. “Het zou voor mij heel moeilijk zijn geweest om gelijk de stap naar een Europese topclub te maken, stap voor stap is verstandiger. In West-Europa ligt de lat gewoon een stuk hoger, dat merkte ik al in mijn tijd bij Standard.”

“Een tussenstap maken is daarom veel beter voor Roemeense spelers. Het verschil zit hem in de manier van spelen en het fysieke aspect. Op de trainingen van Ajax zie ik spelers van zeventien, achttien jaar soms verbazingwekkende dingen doen. Ajax is wat betreft zeer goed bezig, want er zijn hier tien velden waarop spelers van alle leeftijden trainen. Ze hebben hier een ongelooflijke opleiding”, aldus Marin. De middenvelder kan zaterdag zijn Eredivisie-debuut maken in de uitwedstrijd van Ajax tegen Vitesse.