El Khayati in onmin met ADO Den Haag; lucratieve transfer op losse schroeven

ADO Den Haag laat Nasser El Khayati niet zonder slag of stoot gaan, zo heeft de clubleiding volgens Voetbal International maandag aan de middenvelder laten weten. De dertigjarige speler heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Qatar SC, maar die is nog verre van rond. ADO verlangt een transfersom waaraan de club uit het Midden-Oosten voorlopig niet voldoet.

El Khayati traint al sinds 21 juli niet meer mee bij ADO, in de hoop zijn lucratieve overgang naar Qatar af te kunnen ronden. Maandag hadden de Hagenaars een onderhoud met de aanvallende middenvelder. "Maar de situatie is onveranderd", aldus technisch directeur Jeffrey van As. "Er is nog steeds geen oplossing."

Het juiste bod op El Khayati is nog niet binnengekomen bij ADO. "Nasser wil graag naar Qatar en daar hebben wij begrip voor en wij gunnen hem ook een mooie stap, maar daar moet wel de juiste prijs tegenover staan", vervolgt Van As. "Nasser baalt ervan dat er nog geen akkoord is tussen de clubs, maar hij snapt ons standpunt ook wel."

El Khayati maakte afgelopen seizoen indruk in de Eredivisie, waar hij in 33 wedstrijden tot 17 doelpunten en 12 assists kwam. De routinier, die nog een seizoen vastligt in de Hofstad, werd in 2017 na een huurperiode van een half jaar definitief overgenomen van Queens Park Rangers. Daarvoor speelde hij onder meer bij FC Den Bosch, NAC Breda en Kozakken Boys.