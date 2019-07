Feyenoord-talent probeert hoogstandje ook in wedstrijd: ‘Als ik toch bezig ben’

Wouter Burger kreeg zondagavond in de Kuip tegen Southampton (1-3 verlies) de lachers op zijn hand. Het Feyenoord-talent, dat van trainer Jaap Stam in de basis mocht starten, probeerde tegen de Premier League-club opnieuw zijn spectaculaire passeerbeweging uit, die hij twee dagen geleden ook al etaleerde op de training.

Burger werd na afloop direct gevraagd om een reactie op zijn truc. "Ik dacht: 'Als ik toch bezig ben'", lacht de achttienjarige Nederlander voor de camera bij FOX Sports. Waar de truc op de training nog vlekkeloos lukte, ging zijn actie tegen Southampton niet geheel volgens plan. "Hij kwam tekort vandaag. Ik wipte hem iets te hoog op, nou jammer. Volgende keer beter."

De middenvelder stond tot voor kort niet bekend om zijn passeertrucjes. "Ik had het er toevallig met Orkun (Kökçü, red.) van tevoren over en die zei ook: 'Als ik jou niet zou kennen en ik zou je tegenkomen, dan zou ik niet verwachten dat je dit zou kunnen'. Dat is misschien soms ook wel mijn kwaliteit", besluit Burger, die vorig jaar in de voorronde van de Europa League tegen AS Trencin zijn debuut maakte voor Feyenoord.