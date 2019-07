Feyenoord schiet zichzelf in de voet: ‘Niet zulke domme goals weggeven’

Feyenoord verloor zondagmiddag in de laatste vriendschappelijke ontmoeting van de voorbereiding met 1-3 van Southampton, mede door een kapitale blunder van Sven van Beek bij de openingstreffer van the Saints. Collega-verdediger Eric Botteghin, die Van Beek in het eigen strafschopgebied aanspeelde, hoopt vurig dat dergelijke fouten voortaan tot het verleden behoren.

Botteghin praat na afloop met FOX Sports over de flater van Van Beek in de beginfase van de oefenwedstrijd in De Kuip. “We willen nou eenmaal graag van achteruit spelen, maar soms moet je de lange bal spelen. Dat hebben we helaas niet gedaan. We moeten volwassener zijn en zulke domme goals niet meer weggeven. Dat mag gewoon niet op dit niveau.”

Feyenoord kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag, al leidde dat niet tot de gelijkmaker. Southampton hield stand en wist in de slotminuten zelfs nog een derde treffer aan te tekenen. “In de tweede helft waren we de betere partij, maar helaas niet goed genoeg om de wedstrijd te beslissen”, treurt Botteghin, die wel weet wat er aan schort in de aanvalslinie van zijn ploeg. “We moeten gewoon effectiever zijn.”

Botteghin aast op sportief eerherstel tegen Sparta Rotterdam, dat over een week naar De Kuip komt voor de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. “Eindelijk. We hebben in de voorbereiding een paar keer verloren, maar we hebben goed getraind en gaan eindelijk voor het echt spelen”, sluit de Braziliaanse verdediger af met een positieve noot.