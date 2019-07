Ajacied wimpelde interesse af: ‘Daar had ik misschien meer kunnen verdienen’

Ajax-talent Boy Kemper tekende eerder deze maand een nieuw tweejarig contract op De Toekomst. De talentvolle verdediger had over belangstelling niet te klagen, maar koos voor een langer verblijf in Amsterdam, in de hoop op een doorbraak in de Johan Cruijff ArenA. De twintigjarige linkspoot denkt dat hij zich het beste kan ontwikkelen bij Ajax.

Kemper maakte in het seizoen 2017/18 zijn debuut in Jong Ajax en kwam vorig seizoen tot zeventien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. “Er was ook interesse van andere clubs. Daar had ik misschien wel meer kunnen verdienen dan bij Ajax, maar Ajax is nou eenmaal mijn club”, vertelt hij in gesprek met het Noordhollands Dagblad. “Alles is hier perfect. Ik train met de beste spelers en trainers, kan gebruik maken van de beste faciliteiten en heb er alle vertrouwen in - garantie heb je natuurlijk nooit - dat ik dit jaar veel wedstrijden zal spelen bij Jong Ajax.”

"Dat is me meer waard dan een paar duizend euro meer per jaar”, vervolgt de talentvolle Ajacied, die tot medio 2021 vastligt in Amsterdam. “Bij deze club ontwikkel ik mezelf als speler en daar zal ik op de lange termijn veel meer profijt van hebben. Daar ben ik van overtuigd." De linksbenige verdediger kan zowel als linksback als in het centrum uit de voeten. Door de aanwezigheid van onder meer Nicolás Tagliafico beseft hij dat een debuut in de hoofdmacht voorlopig een lastig verhaal is. “Ze hebben ook nog Lisandro Martínez gehaald. Mijn focus ligt dit seizoen dan ook nog volledig op Jong Ajax."