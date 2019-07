Defensie van Ajax maakt indruk: ‘Of ik Matthijs de Ligt mis? Wie?’

Ajax veroverde zaterdagavond ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal en hield ook nog eens de nul: 2-0. Erik ten Hag introduceerde een vrijwel compleet nieuwe defensie, met talent Sergiño Dest als linksback, Perr Schuurs en Lisandro Martínez in het centrum en Joël Veltman aan de rechterkant.

“Je ziet aan alles dat ze veel kwaliteit hebben”, vertelde Veltman in gesprek met Veronica Inside. “Schuurs heeft niet voor niets al een heel jaar bij de selectie gezeten en Martinez doet me denken aan Nicolás Tagliafico. Hij is lekker fel en heeft een goede pass in huis.”

“Of ik Matthijs de Ligt mis? Wie? Nee, dat is natuurlijk flauw, natuurlijk missen we zijn kwaliteiten”, vertelde Veltman over de naar Juventus vertrokken verdediger. “Maar dat is dan ook meteen het mooie van Ajax, je weet dat er spelers weggaan en dat andere jongens dan moeten opstaan.”

Ten Hag was zeer te spreken over Schuurs. “Wij hebben veel in hem geïnvesteerd en hij ook in zichzelf. Het gaat om het fysieke, het tactische en het mentale. Zijn spel aan de bal was al goed, maar gaat nu in een hoger tempo.” Ook Martinez kon op lof van de trainer rekenen. “Alles gaat met een bepaalde controle, prima. Hij brengt grinta mee, daar zijn we heel blij mee.”