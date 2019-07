Van Bommel: ‘Soms bieden clubs zoveel geld, dat je erover moet nadenken’

Mark van Bommel schat in dat PSV goede kans maakt om Steven Bergwijn voor de club te behouden. De trainer bevestigt de belangstelling van Sevilla in de 21-jarige aanvaller, maar heeft goede hoop dat Bergwijn in Eindhoven zal blijven. "Sevilla heeft interesse, maar op dit moment is daar nog niets over bekend", zegt Van Bommel op Radio Veronica.

"Ik wil hem graag houden, dat is duidelijk. Ik wil al mijn spelers houden", aldus Van Bommel, die weet dat PSV moeilijk kan opboksen tegen de financiële daadkracht van clubs uit de grote voetbalcompetities. "Soms komen er clubs langs, die bieden zoveel geld, dan moet je er wel over na gaan denken." Van Bommel hoopt Bergwijn te overtuigen om te blijven.

"Ik heb natuurlijk dagelijks contact met de jongens. Dan praat je daar weleens over, dat is heel normaal. Je kan ook doen alsof er niks aan de hand is, maar het is gewoon zo. Ik heb hem gezegd: 'Ik wil liever dat je hier blijft'. Maar daar heb je meerdere partijen voor nodig. Ik denk dat we een goede kans maken dat hij blijft, maar je weet het nooit."

PSV speelt zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Erik ten Hag, de trainer van de Amsterdammers, gaf aan dat Ajax vanwege het ontbreken van een aantal spelers niet op volle oorlogssterkte zal aantreden. "Ik snap hem wel", reageert Van Bommel. "We hebben een voorbereiding, waarbij je met een aantal spelers begint. Gaandeweg komen spelers binnen omdat ze een toernooi hebben gehad in Amerika, de Copa América en de Gold Cup."

Daarnaast is PSV actief in de voorronde van de Champions League, waarin komende dinsdag de return wacht bij FC Basel. "We hebben alsnog een hele mooie uitgangspositie gecreëerd", doelt Van Bommel op de miraculeuze 3-2 zege afgelopen dinsdag in het Philips Stadion. "Het zal een lastige wedstrijd worden, want zij zijn thuis heel erg sterk. Maar zij moeten scoren, zij moeten komen, dat is het voordeel. Ik heb er zeker vertrouwen in."