Openbaar aanklager laat verkrachtingszaak Cristiano Ronaldo rusten

Cristiano Ronaldo wordt niet aangeklaagd voor de vermeende verkrachting van het model Kathryn Mayorga in Las Vegas. De openbaar aanklager van Las Vegas heeft besloten om de zaak te laten rusten, omdat er onvoldoende bewijs is om de aanklacht hard te maken. Mayorga claimt in 2010 te zijn verkracht door de aanvaller van Juventus, die zelf altijd heeft ontkend schuldig te zijn.

Het besluit van de openbaar aanklager is een overwinning voor Ronaldo. In mei meldde de Daily Mirror nog dat hij een dagvaarding uit de Verenigde Staten tegemoet kon zien, nadat advocaten van Mayorga zijn adres hadden achterhaald. Mayorga beweerde samen met een vriendin na een stapavond te zijn uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer in Palms Place. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren.

Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht. Mayorga wilde eerder niet praten omdat ze met advocaten van Ronaldo tot een schikking was gekomen. Ze kreeg circa 325.000 euro zwijggeld. Ronaldo betichtte het model van het verspreiden van 'nepnieuws'. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schreef hij op Twitter.

De openbaar aanklager meldt in een persbericht dat Mayorga, die niet bij naam wordt genoemd, op 13 juni 2009 contact opnam met de politie in Las Vegas en melding maakte van de verkrachting. Ze weigerde destijds bekend te maken dat het om Ronaldo ging en waar het incident plaatsvond, zo klinkt het. Daardoor kon de politie geen 'betekenisvol onderzoek' uitvoeren. De zaak werd gesloten, totdat Mayorga zich op 28 augustus 2018 weer meldde bij de politie. Ze noemde Ronaldo toen als dader en eiste dat het onderzoek werd heropend. Dat gebeurde, maar er is niet genoeg bewijs tegen de Portugees.