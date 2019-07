‘Higuaín wil ondanks akkoord van zes miljoen euro bij Juventus blijven’

AS Roma heeft een akkoord bereikt met Juventus over een huurovereenkomst van Gonzalo Higuaín, zo meldt Corriere dello Sport zondagavond. De Romeinen betalen naar verluidt een bedrag van 6 miljoen euro om de Argentijn een jaar te huren en hebben aan het einde van het komende seizoen de optie om de spits voor 22,3 miljoen euro definitief in te lijven. Het is echter onzeker of Higuaín zelf tot een akkoord komt met Roma.

Vorige week meldde dezelfde Italiaanse krant al dat de club uit Rome ver wil gaan voor de komst van Higuaín. Zo zou de aanvaller zelfs de aanvoerdersband van i Giallorossi in het vooruitzicht zijn gesteld. Juventus denkt met Cristiano Ronaldo en Moise Kean voldoende opties te hebben voor in de punt van de aanval en werkt daarom mee aan een vertrek van Higuaín. Bovendien drukt zijn salaris van negen miljoen euro per jaar zwaar op de begroting in Turijn.

Higuaín heeft echter de voorkeur uitgesproken om bij La Vecchia Signora te blijven. De 31-jarige Zuid-Amerikaan, die afgelopen seizoen op huurbasis bij zowel AC Milan als Chelsea geen onuitwisbare indruk achterliet, wil niets weten van een vertrek en is zelfs bereid om salaris in te leveren om bij Juve te kunnen blijven. Hij zou zijn contract tot medio 2023 willen verlengen en daarbij akkoord gaan met een halvering van zijn jaarloon, dat dan op 4,5 miljoen euro komt te liggen.

Zondagmiddag scoorde Higuaín nog voor Juventus in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3 verlies). Trainer Maurizio Sarri sprak na afloop zijn tevredenheid over zijn aanvaller uit. "Hij heeft goed gespeeld", aldus de oefenmeester. "Hij is waarschijnlijk ook fitter dan zijn teamgenoten, omdat hij met Chelsea tot eind mei belangrijke wedstrijden heeft gespeeld, terwijl Juventus toen al niets meer had om voor te spelen. Maar buiten dat is zijn houding op de training ook erg positief."