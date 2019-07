‘Controversiële aanvoerdersband moet Higuaín weglokken bij Juventus’

Gonzalo Higuaín keert deze zomer na een halfjaar op huurbasis bij Chelsea terug bij Juventus, maar de kampioen van Italië hoopt de Argentijn zo snel mogelijk definitief te kunnen slijten. AS Roma is op dit moment het meest nadrukkelijk in de markt voor de 31-jarige spits en de Romeinen zijn naar verluidt bereid om ver te gaan om de Higuaín te overtuigen.

De Corriere dello Sport meldt maandag namelijk dat i Giallorossi Higuaín de aanvoerdersband om de arm willen schuiven als hij er inderdaad voor kiest om naar het Stadio Olimpico te komen. Roma zou in de aanvaller een ‘nieuwe Gabriel Batistuta’ zien en Higuaín kan in eerste instantie op huurbasis, met de verplichting om de transfer volgend jaar definitief te maken, in Rome neerstrijken.

Sport Mediaset weet toe te voegen dat hij wel met een salarisverlaging akkoord moet gaan. Higuaín verdient nu nog 6,5 miljoen euro op jaarbasis in Turijn en kan de komende vijf jaar 4,5 miljoen per jaar gaan verdienen in Rome. De belofte om hem de aanvoerdersband te geven moet het beslissende zetje vormen, al lijkt deze beslissing wel op flink wat weerstand onder de achterban te stuiten.

In het verleden ging de band namelijk naar ‘echte Romeinen’ uit de eigen jeugd als Francesco Totti, Daniele De Rossi en Alessandro Florenzi. De beslissing om Higuaín als captain aan te wijzen zal daarom waarschijnlijk niet met gejuich ontvangen worden door de fans van Roma, die onlangs nog van Totti te horen kregen dat de club bezig is om de selectie ‘te zuiveren van Romeinen’. De clubicoon legde onlangs zijn functie als technisch directeur al neer, terwijl De Rossi geen nieuw contract aangeboden kreeg.

Een eventuele transfer van Higuaín naar Roma kan overigens ook een spitsencarrousel op gang brengen. Als de Argentijn inderdaad neerstrijkt in Rome, ligt de weg vrij voor Edin Dzeko om de gang naar Internazionale te maken. Een overstap van de Bosniër naar i Nerazzurri biedt Juventus vervolgens weer de kans om Mauro Icardi op te pikken in het Giuseppe Meazza.