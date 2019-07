Jasper Cillessen maakt eerste minuten én ziet twee concurrenten aan het werk

Jasper Cillessen heeft zaterdagavond zijn eerste minuten als speler van Valencia gemaakt. De doelman van het Nederlands elftal speelde als invaller een halfuur mee in het oefenduel met AS Monaco, dat uiteindelijk met 1-0 verloren ging door de Spaanse club.

Het betekende voor Valencia de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen in Spanje, terwijl Monaco al vier keer oefende tijdens de voorbereiding. Cillessen begon in het Stade du Christ-Roi in Zwitserland op de reservebank, want trainer Marcelino opteerde in het doel voor de Fransman Jaume Domènech.

Domènech werd opvallend genoeg echter alweer snel gewisseld, want Marcelino koos er voor om zijn drie keepers ieder precies een halfuur te laten spelen. Vlak nadat Domènech in het doel plaats had gemaakt voor de 21-jarige Cristian Rivero, kwam Monaco op voorsprong via Lyle Foster. De achttienjarige Zuid-Afrikaan verschalkte Rivero uit een lastige hoek, nadat hij in eerste instantie zelf de paal had geraakt.

In de tweede helft wisselden beide trainers volop. Bij Monaco betraden onder anderen Gelson Martins en Nacer Chadli als invallers het veld, terwijl bij Valencia in het laatste halfuur behalve Cillessen ook de Uruguayaanse aanvaller Maxi Gómez zijn officieuze debuut maakte. Cillessen hield zijn doel schoon, maar doordat Valencia niet meer wist te scoren, stapte de Nederlander uiteindelijk toch met een nederlaag van het veld.