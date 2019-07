Man City komt uitglijder Angeliño te boven en geeft competitiegenoot slaag

Manchester City is met een overwinning begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Premier League-kampioen won woensdagmiddag in het Chinese Nanjing met 4-1 van West Ham United in het kader van de Premier League Asia Trophy. Voormalig PSV'er Angeliño speelde ruim een uur mee bij the Citizens en vertolkte een hoofdrol.

De Spaanse linksback kreeg van manager Josep Guardiola een basisplaats toebedeeld, net als zomeraanwinst Rodri Hernández en andere ervaren krachten als Claudio Bravo, Danilo, Aymeric Laporte en David Silva. Verder bestond de basiself van Manchester City voornamelijk uit jonge talenten. De formatie van Guardiola had het overwicht in de openingsfase, maar kwam na een klein halfuur voetballen wel op achterstand door een uitglijder van Angeliño.

De back werd het bos ingestuurd door Felipe Anderson, waarna hij met een handsbal een strafschop weggaf. Het buitenkansje werd benut door Mark Noble, die West Ham zo aan de leiding bracht: 0-1. Manchester City wist het duel echter nog in de eerste helft te kantelen. David Silva tekende in minuut 33 voor de gelijkmaker na een schitterende pass van de achttienjarige Adrián Bernabé, waarna de twintigjarige Lukas Nmecha uit een strafschop voor de 2-1 tekende.

Vlak daarvoor was Angelño overigens goed weggekomen, doordat een vermeende overtreding op een speler van West Ham in het strafschopgebied onbestraft was gelaten. In de rust voerden beide trainers vervolgens de nodige wissels door. Guardiola bracht onder meer Raheem Sterling binnen de lijnen en hij zorgde er met twee doelpunten in de tweede helft uiteindelijk voor dat Manchester City ruim wegliep bij de competitiegenoot. Angelño werd na 63 minuten op de linksbackpositie afgelost door Oleksandr Zinchenko. Zondag speelt Manchester City in Shanghai de finale van Premier League Asia Trophy tegen Wolverhampton Wanderers, dat eerder op de dag met 0-4 won van Newcastle United.