‘Barcelona en FC Utrecht gaan samenwerkingsverband aan’

FC Utrecht en Barcelona hebben een samenwerkingsverband gesloten, zo weet Mundo Deportivo te melden. Volgens de Spaanse sportkrant is het de bedoeling dat talentvolle spelers van de Catalanen in de toekomst gestald moeten worden in De Galgenwaard. Barcelona was naar verluidt al een tijdje op zoek naar een dergelijk samenwerkingsverband.

Naast dat talentvolle spelers bij FC Utrecht ervaring moeten gaan opdoen, is het tevens de bedoeling dat de clubs kennis zullen uitwisselen. Barcelona was al een tijdlang op zoek naar een Europese club op het hoogste niveau, waar men de grootste talenten kan stallen. Om verschillende redenen zouden de Catalanen in de zoektocht vervolgens bij FC Utrecht uitgekomen zijn. De voetbalfilosofie van de Domstedelingen komt volgens Mundo Deportivo overeen met die van Barcelona.

Daarnaast ziet men in Spanje de Eredivisie als de perfecte competitie om talenten ervaring te laten opdoen. Barcelona beschouwt het als bijkomend voordeel dat FC Utrecht geregeld Europees voetbal speelt. Beide clubs hebben het samenwerkingsverband voorlopig nog niet bevestigd, terwijl De Telegraaf meldt dat de onderhandelingen over een 'uniek partnership' zich in een 'vergevorderd stadium' bevinden. Een woordvoerder van FC Utrecht wil in gesprek met DUIC niet reageren op de berichten uit Spanje: “Wij gaan nooit in op geruchten, dus nu ook niet.”