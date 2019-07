‘Gecharmeerde technisch directeur breekt lans voor komst Bergwijn’

Steven Bergwijn werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een aantal clubs en de aanvaller van PSV lijkt nu in het vizier van een nieuwe gegadigde te zijn verschenen. Volgens berichten uit Italië zou AS Roma in de Oranje-international namelijk een geschikte opvolger zien van de naar China vertrokken Stephan El Shaarawy.

La Gazzetta dello Sport en TeleRadioStereo melden dinsdag dat Bergwijn nadrukkelijk op de radar staat bij Roma, dat met technisch directeur Gianluca Petrachi een groot fan van de aanvaller in de gelederen heeft. Laatstgenoemd medium voegt zelfs toe dat de 21-jarige aanvaller een verhuizing naar Rome wel ziet zitten. Hoewel Roma volgend seizoen geen Champions League-voetbal speelt, zou Bergwijn het gevoel hebben dat het spel van de club goed bij zijn kwaliteiten past.

Roma dacht eveneens aan de komst van de 25-jarige Suso, maar de aanvaller van AC Milan wordt met zijn prijskaartje van veertig miljoen euro beschouwd als een riskantere investering dan Bergwijn. I Giallorossi, die met Justin Kluivert en Rick Karsdorp al twee Nederlanders onder contract hebben staan, zijn overigens niet de enige Italianen die aan Bergwijn worden gelinkt. De aanvaller werd in het verleden ook genoemd bij AC Milan en Internazionale, al lijkt hij daar op dit moment niet concreet in beeld.

De afgelopen weken werd de naam van Bergwijn wel in verband gebracht met clubs als Bayern München, Manchester United en Ajax. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, liet zich dinsdagochtend nog uit over de eventuele komst van Bergwijn: “Voorin hebben we de zaken goed voor elkaar. We zitten ruim in de spelers. Ik ben voorstander van aanvallend voetbal, maar om nou met zes aanvallers, drie middenvelders en één verdediger te gaan spelen. Er zal dus eerst een speler moeten vertrekken. Dat is tegelijkertijd het moeilijke aan die lange transferperiode. Transfers staan los van elkaar, maar hangen wel nauw met elkaar samen”, vertelde hij aan het Algemeen Dagblad.