‘AS Roma denkt aan Oranje-international als opvolger El Shaarawy’

Arnaut Danjuma Groeneveld is verschenen op de radar bij AS Roma, zo weet Sky Italia zaterdagavond te melden. De Italiaanse club is op zoek naar een opvolger voor de onlangs vertrokken Stephan El Shaarawy en ziet in de Nederlandse buitenspeler van Club Brugge een interessante optie. Danjuma zou tussen de twaalf en veertien miljoen euro moeten kosten.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal gaf begin deze maand nog zonder blikken of blozen toe na te denken over een zomers vertrek bij Club Brugge. “Er is zeker concrete interesse. Ik ben eerlijk: ik overweeg een vertrek. Ik ben ambitieus en wil graag stappen maken. Als ik daar de kans voor krijg: waarom niet?”, vertelde hij aan Voetbal International. Danjuma gaf daarbij aan dat een van de belangrijkste factoren voor hem het EK 2020 is. “Dat is voor mij een primair doel, daar wil ik echt naartoe. Als een stap hogerop me daarbij helpt, geeft me dat een zetje om erover na te denken.”

De door Danjuma geuite vertrekwens lijkt niet aan dovemansoren gericht te zijn, want Roma zou de ex-speler van PSV en NEC inmiddels in het vizier hebben. I Giallorossi zagen El Shaarawy onlangs naar het Chinese Shanghai Shenhua vertrekken, waardoor de linksbuitenpositie naar de zin van de clubleiding niet meer optimaal bezet is.

Roma veronderstelt dat een bedrag tussen de twaalf en veertien miljoen euro voldoende zou moeten zijn om de 22-jarige Danjuma los te weken bij Club Brugge. De Nederlander heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij de Belgische grootmacht en zou bij Roma landgenoten Rick Karsdorp en Justin Kluivert kunnen treffen.