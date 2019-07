Ajax heeft opvolger De Ligt bijna binnen: ‘Een kwestie van dagen’

Ajax heeft de opvolger van Matthijs de Ligt zo goed als zeker binnen, zo weet De Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen vrijdag te melden. Edson Álvarez, die al enige tijd in verband wordt gebracht met de Amsterdamse club, moet de naar Juventus vertrokken verdediger doen vergeten in de Johan Cruijff ArenA. Ajax betaalt naar verluidt vijftien miljoen euro voor de Mexicaanse verdediger van Club América.

“Ik zal niet zeggen dat hij al in het vliegtuig zit, maar hij is er klaar voor om op het vliegtuig te stappen”, aldus Driessen. “Die deal is zo goed als rond. Hij heeft een gelimiteerde transfersom die Ajax wil overmaken. De contacten waren al gelegd. Er was al uitgewisseld wat hij moet gaan verdienen en hoe lang hij blijft. Dat is allemaal goed, ik neem aan dat het een kwestie van dagen is.”

Álvarez veroverde onlangs met Mexico de Gold Cup. In de finale werd met minieme cijfers afgerekend met de Verenigde Staten (1-0). De 21-jarige verdediger stond ook lange tijd op het verlanglijstje van Wolverhampton Wanderers, dat zelfs speciaal voor naar de Verenigde Staten was afgereisd om de deal rond te maken. Ajax weet met de aanstaande miljoenendeal ook West Ham United en Crystal Palace af te troeven. Álvarez had bij Club América een doorlopend contract tot medio 2022.

Driessen laat ook zijn licht schijnen over de transfer van De Ligt naar Juventus, dat ongeveer zeventig miljoen euro neerlegt voor de Ajacied. “Uiteindelijk zijn het allemaal winnaars. De Ligt wilde weg, maar eigenlijk wilde hij dat vorig jaar, hij zag het helemaal niet meer zitten. Uiteindelijk is het een geweldig jaar geworden. Nu wilde hij wél de stap maken.”

Volgens Driessen moet trainer Erik ten Hag zich zorgen maken, nu De Ligt niet langer voor Ajax uitkomt en zijn beoogde opvolger zich eerst nog moet bewijzen. “Ik denk dat er uiteindelijk alleen maar winnaars zijn, maar er is één verliezer: Erik ten Hag. Hij moet dit gaan opvangen. Na afgelopen jaar zit hij met torenhoge verwachtingen. Gaat Ajax een vergelijkbaar fenomeen terug kunnen halen?”