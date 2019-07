FC Twente krijgt drie weken voor seizoensstart tik van Jong Ajax

FC Twente heeft vrijdagmiddag een besloten oefenwedstrijd afgewerkt op het trainingscomplex in Hengelo. De Tukkers waren in de vriendschappelijke ontmoeting niet opgewassen tegen Jong Ajax, ondanks een voorsprong halverwege (1-2). Bij het elftal van trainer Gonzalo García García maakten verschillende zomeraanwinsten hun opwachting, terwijl Kjell Scherpen bij de bezoekers het doel verdedigde.

Haris Vuckic bracht de promovendus nog wel aan de leiding met een doelpunt halverwege de eerste helft. Het beloftenelftal van Ajax rechtte de rug in de tweede helft en kwam via Nicolas Kühn op gelijke hoogte. Danilo tekende een kwartier voor het einde voor de winnende treffer namens de gasten uit Amsterdam. FC Twente drong nog wel aan, maar Scherpen werd in de slotfase niet meer gepasseerd.

Bij FC Twente waren er basisplaatsen voor aanwinsten Paul Verhaegh, Julio Pleguezuelo en Lindon Selahi, terwijl Rafik Zekhnini als invaller binnen de lijnen kwam. De volgende oefenwedstrijd van de formatie van García García is op zaterdag 20 juli. Die dag is Leuven de tegenstander van de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

FC Twente begint de terugkeer in de Eredivisie op 3 augustus met een thuiswedstrijd tegen PSV. Voor Jong Ajax is de opening van het nieuwe seizoen een week later. Het elftal van trainer Mitchell van der Gaag, die het stokje overnam van Michael Reiziger, brengt vrijdag 9 augustus een bezoek aan TOP Oss.