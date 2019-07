Aan Ajax gelinkte Ianis Hagi gaat definitief aan de slag in België

Ianis Hagi vervolgt zijn loopbaan definitief bij Racing Genk, zo meldt de Belgische club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder uit Roemenië, afkomstig van Viitorul Constanta, tekende na de medische keuring een driejarig contract bij de regerend kampioen van België, dat volgens berichten in de Roemeense media tien miljoen euro neerlegt. Onder meer Ajax werd in verband gebracht met Hagi, maar de Amsterdammers brachten nooit een officieel bod uit.

Gheorghe Hagi, de legendarische vader van de kersverse aanwinst van Racing Genk, zei onlangs nog dat Ajax zeker wel interesse in zijn zoon had. “We zijn zeer dicht bij een deal met Ajax. Dat Ianis voor Ajax gaat spelen is een gekke gedachte voor mij”, liet Hagi senior optekenen na een bezoek aan trainingscomplex De Toekomst. De Telegraaf kwam donderdag echter met het bericht dat de Amsterdamse club nooit serieuze belangstelling zou hebben gehad voor de middenvelder en dat er ook nimmer een bod is uitgebracht.

De Belgische kampioen troeft met de Hagi-deal onder meer Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilla, Valencia, Anderlecht, Standard Luik en Galatasaray af. Gica Popescu, voorzitter van Viitorul Constanta, kwam daarnaast met de mededeling dat ook Barcelona en Spartak Moskou de situatie rondom Hagi nauwlettend in de gaten hielden. Het is dus uiteindelijk Racing Genk dat aan het langste eind trekt met het contracteren van de begeerde Roemeen.

Hagi vestigde zijn naam definitief tijdens het EK Onder-21 van deze zomer. Roemenië reikte mede door zijn goede spel tot de halve finale van het eindtoernooi in Italië en San Marino. De aanvallende middenvelder tekende voor twee doelpunten, onder meer in de met 2-4 gewonnen groepswedstrijd tegen Engeland. In de halve eindstrijd werd uiteindelijk met 4-2 verloren van Duitsland, dat in de finale weer moest buigen voor Spanje: 2-1.