Klopp steekt loftrompet: ‘Ik houd van hem, hij gaat een belangrijke rol spelen’

Liverpool is donderdagavond de voorbereiding op nieuwe seizoen begonnen met een 0-6 oefenzege op Tranmere Rovers. Rhian Brewster blonk uit in de wedstrijd door in de eerste helft twee keer het net te vinden. Manager Jürgen Klopp is blij dat de jongeling zich heeft laten zien, maar benadrukt dat het hele team goed voor de dag kwam.

“Het belangrijkste eerst om te zeggen is dat we in 2019 zitten: we moeten stoppen met praten over een speler die twee doelpunten heeft gemaakt en we niet willen zien wat de anderen in de andere 89 minuten hebben gedaan”, zegt de Duitser, geciteerd door Goal. De oefenmeester erkent dat de negentienjarige aanvaller een mooie toekomst heeft.

“Rhian Brewster: ik houd van die jongen. Hij is een fantastische speler, maar een van die treffers had ik ook nog wel gescoord”, knipoogt Klopp. “Hij speelde een erg goede wedstrijd, maar ik wil gewoon niet na een wedstrijd alleen praten over de man die twee keer gescoord heeft. Hij heeft gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Hij is een fantastische speler, een topspits.”

“Ik heb hem al verteld dat hij een belangrijke rol gaat spelen komend seizoen. Hoe belangrijk? Dat ligt aan hemzelf. Divock Origi blijft, dus dat is goed nieuws. En Roberto Firmino is er ook nog steeds. We gaan zien wat er gaat geberuren. Rhian moet ook verschillende posities aankunnen. Centrum, vanaf de flank. Er zijn zeker mogelijkheden voor hem, zeker weten.”