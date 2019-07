De Telegraaf bevestigt terugkeer Riechedly Bazoer naar Eredivisie

Riechedly Bazoer is op weg naar Vitesse, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. Kicker wist eerder op de donderdag al te melden dat de middenvelder van VfL Wolfsburg op weg was naar de Eredivisie, maar de Duitse krant noemde toen geen club. Volgens De Telegraaf gaat de middenvelder, na een verhuurperiode bij FC Utrecht, wederom in Nederland spelen.

De middenvelder wordt dit keer niet verhuurd, maar zal definitief worden overgenomen. Bazoer heeft mondeling overeenstemming met de Arnhemmers over een driejarig contract, zo meldt het dagblad. 'De afspraken tussen de speler en de club moeten vrijdag op papier worden gezet en Bazoer moet nog medisch worden gekeurd', zo klinkt het.

Bazoer werd vorig seizoen door Wolfsburg gestald bij FC Utrecht, maar volgens De Telegraaf zijn de Arnhemmers er nu in geslaagd de voormalig Ajacied definitief te strikken. Wolfsburg bleek mee te willen werken aan een definitieve transfer van Bazoer, aangezien de middenvelder niet kon rekenen op veel speelminuten bij de Bundesliga-club.

Bazoer kiest er bewust voor om in Nederland actief te blijven. Naar verluidt was er ook vanuit Spanje, Duitsland, Italië en Engeland 'volop belangstelling' voor de zesvoudig Oranje-international. Het was echter de uitdrukkelijke wens van de 22-jarige middenvelder, die eerder ook nog was verhuurd aan FC Porto, om in de Eredivisie te blijven spelen.