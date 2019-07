Gabriel Jesus door het stof: ‘Ik had iemand kunnen verwonden’

Brazilië verzekerde zich zondagavond door een 3-1 overwinning ten koste van Peru van winst van de Copa América en Gabriel Jesus was de meest besproken speler van de eindstrijd in het Maracanã. De aanvaller van Manchester City nam zelf in de blessuretijd van de eerste helft de 2-1 voor zijn rekening, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. In de zeventigste minuut volgde tot grote woede van Gabriel Jesus zelf een rode kaart en de spits stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

De 22-jarige dribbelaar kreeg een tweede gele kaart na een vermeende elleboogstoot aan het adres van Carlos Zambrano en ging woedend van het veld af, waarbij hij onder meer de VAR-monitor langs het veld omduwde. Na zijn uitbarsting trok hij echter wel het boetekleed aan: “Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die er dichtbij stonden. Het was een moment van frustratie, een mix van emoties en boosheid.”

“Ik had iemand kunnen verwonden en ik ben blij dat dat niet is gebeurd. Ik wilde het team zo graag helpen en dat moment had ons de kop kunnen kosten. We stonden voor, speelden goed en dan maakt de scheidsrechter een fout. Hier moet ik van leren en ik moet volwassener worden”, liet hij optekenen door verslaggevers.

“Ik geef altijd alles op het veld, wetende dat dingen soms anders lopen dan je verwacht. Maar ik ben tevreden met het verloop van het toernooi. Vanaf de eerste dag dat we begonnen te trainen was iedereen blij en gefocust.” Gabriel Jesus besloot het toernooi uiteindelijk met twee doelpunten, daar hij ook in de halve finale tegen Argentinië trefzeker was. Met zijn club Manchester City heeft hij op 4 augustus de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma staan. Liverpool is dan de tegenstander in de strijd om de Community Shield.