Zeventienjarige aanvaller bezorgt Jaap Stam tweede zege met Feyenoord

Jaap Stam heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd gewonnen als trainer van Feyenoord. Na de 6-0 zege op SDC Putten van vorige week werd er zaterdagmiddag met 1-2 afgerekend met FC Dordrecht. De zeventienjarige Marouan Azarkan was met twee treffers de grote man aan de kant van de Rotterdammers, die het nog zonder nieuwkomer Luciano Narsingh moesten stellen.

Nick Marsman stond vanwege voetklachten bij Justin Bijlow opnieuw onder de lat en de doelman kreeg in de basiself gezelschap van onder meer Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin, Sven van Beek en Yassin Ayoub. Feyenoord begon fel aan de wedstrijd, al resulteerde dat in de eerste helft nog niet in al te veel kansen. Cheick Touré leek na een kleine twintig minuten de eerste goede mogelijkheid te krijgen, maar zijn schot werd geblokt door Daniël Breedijk. Feyenoord hield wel een corner over aan de actie en daaruit werd door Van Beek naast gekopt.

Met op Marsman na een compleet andere opstelling hadden de bezoekers in de tweede helft meer geluk, want Feyenoord kwam na twee minuten al op voorsprong toen de ingevallen Azarkan zichzelf met een knappe slalom ruimte verschafte om uit te halen en raakschoot. Lang kon Stam echter niet van deze voorsprong genieten, want een dikke tien minuten later stond het 1-1.

Jaron Vicario, die eerder deze zomer de overstap maakte van Jong Feyenoord naar FC Dordrecht, werd namelijk gevonden met een voorzet vanaf de linkerkant, waarna hij de bal achter Marsman kopte. Via opnieuw Azarkan hield Feyenoord echter toch nog een overwinning over aan het bezoek aan de streekgenoot: de jonge aanvaller werd twintig minuten voor tijd vrij voor keeper Petar Stoskovic gezet en hij schoot beheerst binnen.