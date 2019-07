‘De meest luidruchtige barbecues vonden bij Cristiano Ronaldo plaats’

Cristiano Ronaldo liet Real Madrid een jaar geleden achter zich voor een dienstverband bij Juventus. Toni Kroos zag daarmee niet alleen zijn ploeggenoot, maar ook zijn buurman vertrekken. In gesprek met het Duitse Lanz vertelt de Duitse middenvelder over de luidruchtige barbecues die Ronaldo bij tijd en wijle hield.

“De meest luidruchtige barbecues vonden bij hem plaats. Zo nu en dan moesten we bij hem aanbellen om te vragen of het rustiger kon”, zegt Kroos met een knipoog. De middenvelder vertelt tevens over de WhatsApp-groep die de spelers van Real Madrid met elkaar hebben. “Op weg naar een wedstrijd praten we in die groep en er is altijd iemand die in slaap is gevallen, dankzij WhatsApp kunnen we dan contact met diegene krijgen.”

Ondanks de WhatsApp-groep neemt Kroos het voetbal nooit mee naar huis. “Familie komt bij mij op de eerste plaats. Zodra ik een stap over de drempel van mijn huis zet, maakt het mijn kinderen niet uit of ik met 5-0 heb gewonnen of verloren”, stelt de middenvelder. Real Madrid heeft een uitermate teleurstellend seizoen achter de rug en roerde zich daarom al flink op de transfermarkt. Rodrygo, Éder Militão, Eden Hazard, Luka Jovic en Ferland Mendy werden reeds binnengehaald.

“We hebben een goed team, we moeten in gedachten houden dat we ons de afgelopen jaren nauwelijks versterkt hebben en altijd met hetzelfde team succesvol zijn geweest. Na een minder succesvol seizoen is het logisch dat er veranderingen plaatsvinden, zeker in Madrid”, concludeert Kroos. “Ik weet niet of er nu nog meer spelers bijkomen, maar ik ben er zeker van dat de clubleiding een topteam zal bouwen. De drie Champions Leagues waren ook een prestatie van de clubleiding, aangezien zij het team hebben opgebouwd. Ik maak me geen zorgen.”