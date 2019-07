‘Die maandag hadden we nog gezegd dat Frenkie niet naar Barça zou komen’

Frenkie de Jong werd vrijdagavond door Barcelona gepresenteerd in het Camp Nou. Vlak voordat hij de trukendoos opende voor het oog van ongeveer twintigduizend supporters, zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Met het aantrekken van de Oranje-international troeft Barça clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain af. “Barcelona was altijd geïnteresseerd en die club had eigenlijk altijd wel mijn prioriteit. Maar ik wilde er alleen heen als ze mij lieten zien dat ze me echt wilden en dat ik een belangrijke speler voor ze ben”, aldus De Jong.

Ondanks de interesse van Barcelona ging De Jong in gesprek met Paris Saint-Germain en bereikte hij een akkoord, terwijl hij ook al met Manchester City sprak. “Paris en City hadden een hartstikke goed plan. Maar opeens werd Barcelona wel heel serieus”, vertelt De Jong in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder wordt aangevuld door zijn zaakwaarnemer Ali Dursun: “Die bewuste maandag hadden we nog gezegd dat Frenkie niet naar Barcelona zou komen. Maar woensdag wilde de president komen. Ik zei dat we maximaal 45 minuten hadden. Na die drie kwartier zijn we ook weggegaan. Maar het vertrouwen dat uit dat gesprek bleek, was super”, zegt Dursun. “Daarna ben ik vol voor Barça gegaan”, aldus De Jong.

Drie dagen voor de deal met Barcelona was De Jong er nog van overtuigd dat hij naar Paris Saint-Germain zou verkassen. Hij had immers een persoonlijk akkoord bereikt met de Franse grootmacht over een contract van vijf jaar. Toen PSG en Ajax niet tot een akkoord wisten te komen, handelde Barcelona snel. “Barça was vanaf zijn tiende de droom van Frenkie”, reageert opa Jan de Jong in de krant. “Dat heeft hij als jonge jongen in een interview met de lokale krant bij ons ook uitgesproken. Hij zei: net als Marc Overmars, eerst Arsenal en dan Barcelona. Arsenal heeft hij maar overgeslagen.”

Uiteindelijk was het directeur spelerszaken Overmars die nog een belangrijke rol speelde bij de transfer van De Jong naar het Camp Nou. “In de periode dat Barça zich meldde, heb ik veel met hem over de club gesproken. Hij heeft me geadviseerd om voor Barcelona te kiezen, omdat hij er heeft mogen spelen en wonen. Hij heeft er naar eigen zeggen een fantastische tijd gehad”, besluit De Jong.