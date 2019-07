Frenkie de Jong: ‘Kippenvel als ik er met vrienden over praat’

Frenkie de Jong wordt vrijdagavond gepresenteerd aan pers en publiek in het Camp Nou. De aankoop van maximaal 86 miljoen euro meldde zich donderdag al voor een fotosessie in het stadion waar hij de komende jaren gaat spelen. De Oranje-international weet niet wat hij van de presentatie mag verwachten en zegt het allemaal op zich af te laten komen. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt hij kort terug op het seizoen en zijn overstap, en kijkt hij vooruit naar wat komen gaat.

Vrijdagochtend wordt De Jong medisch gekeurd, waarna nog een fotoshoot in de fanshop op het programma staat. “En dan 's avonds het officieel ondertekenen van het contract, gevolgd door de presentatie op het veld in Camp Nou en een persconferentie”, somt De Jong zijn programma op. Hij wil vooral genieten van zijn presentatie. “Hooghouden in een vol Camp Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. Zoiets wordt bijzonder om mee te maken. De beelden van spelerspresentaties bij grote clubs als Barcelona ken ik van vroeger van televisie van, nu maak ik het zelf mee. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar dat maakt me ook niet zo veel uit. Ik laat het gewoon wel allemaal op me afkomen, probeer er vooral van te genieten. En verder maak ik me niet te druk. Ik ga me niet opeens anders voordoen dan dat ik ben. Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie. Op het veld en als persoon.”

Na een lang seizoen heeft De Jong de afgelopen weken genoten van een vakantie in Tanzania en Turkije. Daar kon hij terugkijken op het succesvolle seizoen met Ajax, want daar was tijdens de voetbaljaargang geen tijd voor. “Dat heb ik in de voorbije weken wel kunnen doen. Wat was het een bijzonder jaar met Ajax. Met zo veel mooie wedstrijden, en eindigend met de dubbel. Ik merkte dat ik nog altijd kippenvel krijg als ik er met vrienden over praat”, aldus De Jong. “Ik ben ook blij dat ik mijn mooie periode bij Ajax ook met tastbare prijzen heb kunnen afsluiten. Natuurlijk ga ik het missen, het zal wel even wennen worden dat ik niet in mijn auto stap en richting De Toekomst rijd. Maar die overgang heb ik in het verleden ook meegemaakt toen ik van Willem II naar Ajax ging. En ik krijg er ook veel moois voor terug.”

De transfer van De Jong naar Barcelona werd al in januari beklonken. Hierdoor had hij ruimschoots de tijd om zijn overstap voor te bereiden. Door het drukke schema met Ajax is dat er echter niet helemaal van gekomen. “Met Ajax hadden we om de drie dagen een wedstrijd, ik had gewoon nauwelijks tijd om met het volgende seizoen bezig te zijn. Wel heb ik Spaanse les gevolgd, maar ook dat kon beter. Ik heb tien lessen gehad, alleen veel tijd om in de studieboeken te duiken was er niet. Ach, ik kan wel wat woordjes, maar de taal zal ik in de komende tijd wel écht moeten leren als ik er dagelijks mee word geconfronteerd”, aldus De Jong, die hoopt met rugnummer 21 te gaan spelen bij zijn nieuwe club. “Met 21 blijven spelen zou mooi zijn, want dat is toch een beetje mijn nummer geworden.”