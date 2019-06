‘Naderende komst De Ligt drijft Bonucci richting de uitgang bij Juventus’

Nu Matthijs de Ligt naar Juventus lijkt te vertrekken, zoekt Paris Saint-Germain naar een alternatief. Goal meldt dat les Parisiens verkennende gesprekken hebben gevoerd met de entourage van Leonardo Bonucci. De 32-jarige verdediger zou bij Juventus weleens in de pikorde kunnen dalen door de naderende komst van De Ligt, die volgens verschillende media spoedig bekendgemaakt zal worden.

Juventus haalde Bonucci vorige zomer voor een bedrag van 35 miljoen euro terug van AC Milan, nadat hij een jaar eerder nog voor 42 miljoen naar Milaan was vertrokken. Afgelopen seizoen speelde de verdediger 41 officiële wedstrijden voor la Vecchia Signora. Met Giorgio Chiellini en Daniele Rugani heeft Juventus reeds twee centrumverdedigers, terwijl Merih Demiral van Sassuolo moet worden overgenomen. Daarnaast lijkt De Ligt op korte termijn te worden gepresenteerd in Turijn.

PSG ziet om die reden in Bonucci een haalbaar alternatief voor De Ligt. Terwijl de 89-voudig international mogelijk de overstap naar les Parisiens maakt, bewandelen twee spelers de omgekeerde weg. Het contract van Gianluigi Buffon in Parijs is niet verlengd, waardoor de doelman transfervrij vertrekt. Volgens berichten in Italiaanse media staat Buffon op het punt om terug te keren bij Juventus, waar hij vorige zomer nog vertrok.

Daarnaast gaat Juventus aan het langste eind trekken in de strijd om Adrien Rabiot. De middenvelder weigerde zijn contract te verlengen bij PSG, waardoor hij afgelopen seizoen nauwelijks in actie kwam. Rabiot werd begeerd door verschillende Europese topclubs, waaronder Arsenal, Tottenham Hotspur en Barcelona, maar heeft nu volgens Goal voor Juventus gekozen. Voor de Fransman ligt er in Turijn een vijfjarig contract klaar, met een jaarsalaris van zeven miljoen euro. Daarnaast rondt Juventus dit weekeinde nog de komst van Luca Pellegrini af, die overkomt van AS Roma in ruil voor Leonardo Spinazzola.