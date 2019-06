‘Raiola bracht het zo dat ik blij moest zijn dat hij me wilde vertegenwoordigen’

Mino Raiola is een van de meest bekende zaakwaarnemers ter wereld. Hij behartigt te belangen van spelers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Matthijs de Ligt. Ook Oussama Assaidi behoorde tot de stal van de Nederlandse agent met Italiaanse roots. De dertigjarige buitenspeler van FC Twente werd door Raiola in 2012 van sc Heerenveen naar Liverpool gebracht. De zaakwaarnemer wist er een topcontract uit te slepen, zo vertelt Assaidi in een interview met de Volkskrant.

Na een goed seizoen bij Heerenveen had Assaidi de clubs voor het uitkiezen. Ajax, Galatasaray en Liverpool hadden interesse. “Hij draaide het zo dat ik blij moest zijn dat hij me wilde vertegenwoordigen. Toch intrigeerde hij me”, vertelde Assaidi over zijn eerste ontmoeting met Raiola in 2012. “Hij komt stoer over, maar is echt wel met je begaan. Als het op contracten afsluiten aankomt, gaat hij voor je door het vuur. En daar gaat het toch om.”

In de zomer van 2012 maakte Assaidi voor vier miljoen euro de overstap van Heerenveen naar Liverpool. Hij kwam bij the Reds nauwelijks aan de bak, maar verdiende wel miljoenen in Engeland. “Geen spijt van. Mino had een topcontract geregeld. Als ik al mijn bonussen zou halen, zat ik bij de bestbetaalde spelers. Terwijl ik van Heerenveen kwam!”

Het boterde niet altijd tussen Assaidi en Raiola. “Hij staat open voor kritiek. Als ik vond dat het te lang duurde voor er een nieuwe club kwam, ging hij aan de slag. In 2015 heb ik zelf een club geregeld in Dubai. Toen zijn we uit elkaar gegaan, no hard feelings”, aldus Assaidi, die blij is dat Raiola zijn zaakwaarnemer was. “Hij vecht voor je. Hij loopt vier keer van tafel om de beste deal te maken. Andere zaakwaarnemers die ik had, wilden heel graag clubs te vriend houden, wat ten koste van jou kan gaan. Mino heeft daar schijt aan.”