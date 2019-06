FC Emmen versterkt zich met jeugdexponent van Borussia Dortmund

FC Emmen huurt Jan-Niklas Beste komend seizoen van Werder Bremen, zo maakt de Eredivisie-club dinsdagmiddag wereldkundig. De twintigjarige Duitse linksback moet op de Oude Meerdijk Caner Cavlan doen vergeten. Beste werd opgeleid door Borussia Dortmund en haalde het eerste elftal, maar tot een absolute doorbraak kwam het niet.

Beste debuteerde in augustus 2017 onder Peter Bosz tijdens een bekerduel van Dortmund. In de zomer van vorig jaar maakte hij voor circa 250.000 euro de overstap naar Werder Bremen, waar hij het afgelopen sizoen 28 keer speelde voor het tweede elftal. “Bij FC Emmen krijg ik de kans om mezelf op het hoogste niveau te laten zien”, reageert Beste op de clubsite. “Ik wil me hier verder ontwikkelen en ik zal mijn stinkende best doen voor het team en de supporters.”

Vanuit Nederland was er meer interesse voor Beste. “Er was ook een club in het zuiden erg gecharmeerd van Jan-Niklas, maar gelukkig heeft hij voor ons gekozen", aldus FC Emmen-directeur Ronald Lubbers. "De onderhandelingen duurden overigens nog best lang. Werder Bremen wilde eerst nog een optie in de overeenkomst op laten nemen dat Jan-Niklas ook nog eventueel in de winterstop weer terug zou kunnen naar Duitsland, maar dat wilden wij hoe dan ook niet."